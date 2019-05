Ravivihje: Toto5 Teivo 14.5.2019

Suosikki: 4 Le Gros Billin kausiavaus meni laukkaillessa, mutta Teivossa ruuna paineli keulasta ykköseksi voimiensa tunnossa (11,8/1000 metriä) ja Vermossa 3. ulkoa kirittyään etukengittä tulisesti 09,6/500 metriä. Ori tuskin häviäisi tätä keulasta, muttei sinne pääseminen ole tässä mitenkään yksinkertainen tehtävä. Perusteltu suosikki joka tapauksessa, sillä ei hevonen mitenkään keulariippuvainen ole, kuten viimeksi nähtiin.

Haastajat: 2 Lily's Starille jäi Tammaderbyssä jossiteltavaa sekä karsinnassa että finaalissa, joten tammalla saatettaisiin nyt olla kiinnostuneita koittamaan keulasta. Sähäkältä avaajalta ei todellakaan ole helppo ottaa alussa mittaa, mutta lähtöä on tietysti hankala voittaa siinäkin tapauksessa, että suosikki höyryää rinnalla avauspuolikkaan täyttä.

5 Freelancer on lähdön kolmas kova hevonen ja avaaja. Porissa ruuna oli kelpo kakkonen keulasta ja viilasi ennätyksestään pari kymmenystä. 6-vuotias on osannut yllättää kiihdytyksissä, mutta silti sitä on nyt vaikea saada mielipaikalleen johtoon kahden tosi nopean ulkopuolelta. Maili olisi parempi matka, mutta on hevonen voittanut tälläkin kaudella Toto75-tasolla täydelläkin matkalla.

Yllättäjät: Lähdössä on selkeä ylivauhdin riski ja suosituksiin nostetaan yllättäjiä kovan kolmikon ulkopuolelta. 6 Carleman ei ole ollut niin nolo kuin tulosrivi osoittaa ja ruuna on kirinyt taktiikkajuoksuissa lähes säännöllisesti lujaa maaliin. 1 Blowmywhistle avasi talvella Perttuselta hyvin ja tamman pitäisi parantaa kesäbalanssissa vielä ihan jonkin verran. Toki tauko verottaa. 9 Rex Lane on arvoitus Suomen debyytissään, mutta ei 11 Ruotsin voittoa ole voinut vahingossa tulla. 3 Quiet Leaderilla on vauhtia ja hyvä paikka, mutta alla arvoituksen tuova sairastauko.

Pelijakauma: Le Gros Bill (48 %) on liian suuri suosikki, sillä juoksunkulussa on riskejä. Freelanceria (21 %) laskettaisiin myös. Lily's Star (15 %) on selvästi peliosuuttaan kiinnostavampi. Blowmywhistle (1 %), Carleman (4 %) ja Rex Lane (4 %) kelpaavat ehdottomasti mukaan, sillä kisassa on selkeä ylivauhdin vaara.

Juoksunkulku: Lily's Star pitää keulapaikan, jos kuski niin haluaa. Le Gros Bill pystynee torjumaan Freelancerin ja on ykkösvaihtoehto johtopaikalle, mikäli Seppo Markkula haluaakin selän eteensä. Avauspuolikas on varmasti kova.