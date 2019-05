Ravivihje: Toto4 Mikkeli 13.5.2019

Suosikki: 5 April Sisu on ykkösmerkkimme mailin matkalle. Tamma oli mainio toissa kerralla Vermossa johtopaikalta, minne hevonen tähtää jälleen. Vain hurjasti kirinyt Stardust Fibber ehti ohi. Viimeksi tamma jäi johtavan rinnalle eikä pystynyt parhaimpaansa, kun elintärkeä pruuviajo jäi rengasrikon takia väliin. April Sisu avaa erittäin terävästi ja pystyy riistämään johtopaikan 1 Harmimatic Tinkeriltä. Keulasta April Sisu on ailahdellut vähemmän kuin muilta juoksupaikoilta.

Haastajat: 3 Sun Capitano elää voimillaan ja ruuna pystyy tekemään pitkänkin kirin takapareista. Lähtönopeus on ruunan heikkous eikä mailin matka ole sille paras matka. Sun Capitano on mennyt urallaan kovaa myös maililla. Harmimatic Tinkerille on tarjottu voittoa viime kisoissa, mutta ruuna on jättänyt tilaisuutensa käyttämättä. Se ei tarkoita etteikö ruuna tällä kertaa voisi pärjätä, sillä hevonen on saanut tauon jälkeen startteja alle ja parantaa koko ajan. Joensuussa Harmimatic Tinker näytti johtopaikalla voittajalta, mutta maalisuoralla yksi vastustaja ehti ohi. Viimeksi ruuna otti 2. sisältä maksimit reipasvauhtisessa kisassa. Harmimatic Tinker on hyvä avaaja, muttei yhtä räjähtävä kuin April Sisu. 12 Her Royal Highness on erittäin kova tamma, joka tulee nousemaan avoimelle tammatasolle saakka, mikäli kehitys jatkuu normaalina. Vermossa tamma palasi tauolta ja juoksi erittäin kovatasoisessa lähdössä 2. ulkona. Kuusivuotias jäi 1700 metriä ennen maalia toisen radan veturiksi ja sukelsi etusuoralla 3. sisälle, mistä hevonen oli hyvä kunhan unohtaa viimeiset 400 metriä. Startti alla Her Royal Highness todennäköisesti parantaa.

Yllättäjät: 6 Massive Clout pakitteli Kouvolassa hännille eikä esityksestä saanut kunnon kuvaa. Härmässä 5. sisältä mukavasti lopettanut 2 Lemon Breezer menee tällä kertaa kengittä. Tamma päässee hyvään paikkaan sisäradalla, mistä hevonen on ollut parhaimmillaan. 9 Hunters Hero seuraili viimeksi 2. sisältä kakskokei. 7 Valnes Gary voitti Jyväskylässä keulasta ja hakee tällä kertaa sijoitusta kärjen takana, kun vastus on kovaa tasoa. Samat sanat pätevät 11 Vincent Croftiin, jolle lähtöpaikka on selvä miinus. Eturivistä se olisi päässyt kovaa liikkeelle.

Pelijakauma: April Sisussa (20%) on alipelattuna ideavarma-ainesta.

Juoksunkulku: April Sisu avaa keulaan ohi Harmimatic Tinkerin. Myös Lemon Breezer pyrkii tuikkaamaan sisäradalle. Sun Capitano tai Massive Clout vetää toista rataa.