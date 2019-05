Ravivihje: Toto4 Forssa 12.5.2019

Suosikki: Nelkun avauskohde on oikein hienotasoinen lähtö, jossa arviointia vaikeuttaa monen hyvän hevosen montedebyytti. 3 Luxorious Lord on kohonnut hurjaan kuntoon. Lappeen montevoiton jälkeen se jäi Porin 75-lähdössä pussiin ja viimeksi se hurmasikin sitten Finlandia-päivän montessa koko ravikansan. Ruunalla revitettiin kasiradalta väkisin kärkeen ensimmäisen kierroksen aikana ja vaikka kierroskin paineltiin 13-kyytiä niin Nelly-Janiika Korpikosken ajokki piti ihailtavasti vauhtinsa ja ruuna kesti hienosti voittoon. Nytkin Luxorious Lord pääsee mielipaikalleen keulaan ja tuskin tällä kertaa tarvitsee aivan niin kovaa vetää kuin viimeksi.

Haastajat: 4 Flynn Boko on tehnyt hyvät startit montessa. Porissa se siirtyi loppukurviin mentäessä keulaan ja näytti pitkään voittajalta, mutta sitten ravi mureni ja laukka tuli. Siihen paloi "kilometrin" kakkonen Victory Bonsain voittamassa lähdössä. Viimeksi Finlandia-päivän montessa ruuna juoksi aivan hännillä, josta se tykitti loppua hurjasti 10,2/600 metriä ja ehti aivan toivottomilta näyttäneistä asemista vielä toiseksi. Nyt paremmalta paikalta Liisa Nummen ajokki ei jää matkalla niin kauas Luxorious Lordista ja Forssan pitkä loppusuora suosii.

9 Shotproof on laukannut kahteen viimeiseen, mutta niihin on löytynyt selkeät syytkin. Kaustisella se joutui kanssakilpailijansa taklaamaksi ja viimeksi ori löi lähtökiihdytyksessä jalkaansa kärryihin. Kouvolan hieno voittostartti osoitti, että kunto on mallillaan ja kyvyiltään Shotproof on eittämättä lähdön paras. Monte on toki uusi juttu hevoselle ja on kaikille osapuolille arvoitus miten se tässä lajissa suorittaa, mutta liikaa sillä ei kannata spekuloida. Yleensä hevoset suorittavat selästä siinä missä kärryt perässäkin.

Yllättäjät: 8 Le Samuel on löytänyt itsensä montessa ja oli viimeksikin avoimessa lähdössä hyvä kolmas, joten sen voittosummaan ei pidä liikaa tuijotella. Venyä kuitenkin pitää edelleen jos ihan voitosta puhutaan. 5 Hopeless Guy on ollut pari kertaa montessa toinen ja etenkin kengät riisuttuna sillä on vähintään hyvät totosaumat. 6 Klena Vito ei ole tänä vuonna vielä totoon yltänyt ja viimeinen terävyys on puuttunut, mutta tuntunut nyt taustajoukkojen mukaan kotona aiempaa paremmalta ja kyvyiltään ruuna on ihan lähdön kärkipäätä eikä mikään sijoitus saa yllättää. Myös sen kohdalla kyseessä on uran ensimmäinen montelähtö. 12 Sweet Surviver kiri Teivon välistartissa neljännestä ulkoa 11,8/700 metriä ja hävisi voitonkin vain äärimmäisen niukasti. Vaikka paikka kurja onkin, uran ensimmäinen monte ja rahallisesti sarja on epäsopiva niin ei taitavan Jenni Kaijan ratsastaman tamman menestys saa liian suuri pommi olla. 10 Racehill Victory juoksee myös ensimmäisen montelähtönsä. Ruuna on viime starttien perusteella huipputikissä ja luokaltaan täysin riittävä hevonen tähän lähtöön.

Pelijakauma: Luxorious Lord on alustavasti liikaa pelattu (38%), samoin Le Samuel (13%). Shotproof (13%) on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Suurylläriosastolta kiinnostaa eniten Klena Vito (2%)

Juoksunkulku: Luxorious Lord pamauttaa keulaan. Montelähtöjen tapaan matkavauhti tuskin menee aivan kävelyksi missään vaiheessa.