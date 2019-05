Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Superlauantai 11.5.2019

Illan paras pelikohde löytyy Lahden kahdeksannesta lähdöstä (Superlauantai lähtö nro 6), missähakee paluuta voittokantaan. Ruuna on suosikkimme, kun se pystyy menestymään kaikkialta muualta paitsi johtavan rinnalta. Todennäköisimmin kirikykyinen menijä saa selkäjuoksun, millaisella ruuna on ollut parhaimmillaan. Pahimman vastuksen Captivaten keulaan pääseminen ei ole kirkossa kuulutettu asia, ja kärjen alun kinastelu sataisi Questionmark Me:n laariin. Harri Koivusen valmennettava on pelattavissa jo kertoimella 4,00, kun arviomme sen voitolle on 25%. Veikkauksen 5,00 on kelpo ylikerroin.Lahden kuudennessa ja Superlauantain kakkoskohteessaon Mark Moren poisjäännin jälkeen suosikkimme. Toki niukka sellainen, mutta silti pääsemme pelaamaan sitä hyvällä kertoimella, kun Veikkauksen tarjous 5,70 ylittää pelattavuuden rajan. Jokaiselta juoksupaikalta kärkeen pystyvä Freddy K. on arviomme mukaan pelattavissa jo 4.76:lla. Arviomme oriin voitolle on 21%. Myös pelivalinnasta muu voittaja on tarjolla ylikerroin 1,95 (arviomme 54% ja kerroinraja 1,85), mutta nostamme peleihin vain Freddy K.:n, joka on pitemmän päälle tuottavampi pelikohde.Superlauantainensimmäisessä lähdössäsai viimeksi yliotteen tuoreimmassa kisassa pahimmasta kilpakumppanista Lucky Cloudista ja jopa selvästi. Tähän kisaan mikään asia ei ole muuttunut Livi Mysteryn kannalta epäedulliseen suuntaan vaan pikemminkin plussamerkintöjä voi antaa useammastakin asiasta. Hevonen pääsee hyvin matkaan, saattaa tällä kertaa juosta kengittä (mikä toisi valmentajan mukaan menoon lisää vauhtia) ja rattaille hyppää Ari Moilanen. Livi Mystery voittaa lähtönsä hieman useammin kuin kerran kolmesta eli se on hyvinkin pelattavissa 3,35:n kertoimella.Kiivaassa mailin rykäisyssähyötyisi kärjen kinastelusta. Veikkauksen kerroin 7,00 on pelattavissa kerroinrajalla 6,67. Illan viimeisessä lähdössähakee puolentoista vuoden tauon jälkeen paluuta voittokantaan. Sen kerroin 2,90 on niukasti liikaa.Kohde 3910: Questionmark Me 5,00***Kohde 3839: Freddy K. 5,70**Kohde 3812: Livi Mystery 3,35**Kohde 3875: Josveis 2,45*Kohde 3907: Hotshot Luca 7,00*Kohde 3912: Madrid 2,90*Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras. Kohteet sulkeutuvat klo 18.00.