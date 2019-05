Ravivihje: Toto75 Superlauantai 11.5.2019 – 500 000 euron jackpot

Suosikki: Kakkoskohde on haastava eikä vähillä merkeillä selviäminen ole helppoa. 5 Josveis ei vakuuttanut viimeksi, mutta nostamme sen silti ykkösemerkiksi, kun rattaille hyppää maan kärkiohjastajiin kuuluva Ari Moilanen. Vaikkei kiri Porissa irronnutkaan toivotulla tavalla, kannattaa muistaa, että ruunan esitykset ovat olleet muilta osin hyviä viime aikoina. Kaustisella Josveis voitti keulasta ja Kouvolassa taakse jäi itse Costello. Josveis on hyvä avaaja, jolla ohjastaja pystyy valitsemaan taktiikkaa. Keulapaikka on mahdollinen, mikäli ruuna pystyy alussa torjumaan 6 Koskelan Akselin.

Haastajat: Kotiradan 2 Vixus on tehnyt kelpo juoksuja vaikkei olekaan ollut vielä parhaimmillaan. Toissa kerralla Porissa kuusivuotiaan lahjakkuuden loppuveto jäi odotettua vaisummaksi. Viimeksi Satakunta Seniorin finaalissa ori matkasi koko matkan Tureliuksen takapuolella eikä päässyt lopussa tämän rinnalle. Lähtöpaikka on kotiradalla paras mahdollinen ja ori pystyy paljoon, mikäli kaksi starttia tauon jälkeen ovat vaikuttaneet vireeseen positiivisesti. 3 Vixen lopetti hyvin sekä Forssassa että Kaustisella. Vermossa ori menetti viimeisellä takasuoralla raviaan kesken kirinsä eikä laukka lopulta yllättänyt. Kunto on varmuudella huipussaan, mitä ei vois sanoa monesta muusta pahimmasta kilpakumppanista. Valmentaja ajaa tällä kertaa. 9 Ellin Sisu ei ole viime starteissa päässyt ravia liikkeelle takarivistä. Tälläkään kertaa oriilla ei käynyt onni lähtörata-arvonnassa, sillä toisten takaa starttaaminen on tuottanut suuria ongelmia pyrkivälle oriille. Eturivistä Ellin Sisulla olisi helpointa ajaa, mutta toisesta rivistä voi olla jälleen ongelmia tiedossa. Ravilla Ellin Sisu pystyy paljoon, sillä moni pelihevonen on viivalla joko heikko tai tasainen startti alla. 7 Siirin Älli on saanut tauon jälkeen kolme kisaa koneeseen ja kunto osoittaa ylöspäin. Toissa kerralla hevonen nousi 3. sisältä viimeisellä takasuoralla 2. ulos ja kiri tototaistoon. Viimeksi hevonen seuraili saatuaan tilat 4. sisältä. Siirin Älli pääsee pitkästä aikaa starttaamaan eturivistä, mistä ruuna pääsee onnistuneella kiihdytyksellä lähelle kärkeä. Keulapaikka nostaisi ruunan osakkeita, mutta se vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Yllättäjät: Koskelan Akseli oli voittostartissan kuin lentoon lähdössä, kun ruuna voitti keulasta pystyyn. Tämän jälkeen ruuna ei ole ollut aivan yhtä säkenöivä. Kaustisella ruuna seuraili maalisuoralla, kun sai tilat lopussa. Vermossa toki matkavauhtikin oli liian kovaa, kun ensimmäinen kierros mentiin märissä olosuhteissa 20-kyydillä. Koskelan Akseli on terävä avaaja auton takaa. 10 A.T. Veeti teki Porissa upean juoksun lempipaikaltaan johtavan rinnalta, mistä ori otti edellisen voittonsakin. Saattaa hyvinkin olla, että ohjastaja tekee takarivistä kaikkensa, että A.T. Veeti juoksee lopulta keulahevosen kupeella. Paikka saattaa olla avoinna, sillä monelle eturivin hevoselle kelpaisi selkää eteen toiselle radalle. Nykykunnossa oriin menestys ei yllättäisi, mikäli hevonen pääsisi mielipaikalleen. Toisten takaa A.T. Veeti on ollut luokkaa tai paria huonompi. 4 Pireus oli Uumajassa hyvä neljäs keulasta. Tämän jälkeen ruuna ei ole suorittanut samalla tasolla ja viimeinen puolikas on tuottanut jonkin verran ongelmia. Hyvänä avaajana ruuna pääsee asemiin eikä paikka johtavan takana ole utopistinen ajatus. Sieltä Pireus saattaa huippupäivänä roikkua jopa totomatsiin, mikäli usealla pelihevosella menee juoksunkulku vaikeimman kautta tai niillä ei ole paras päivänsä. 8 Koivikon Kalle parantaa tauon jälkeen pikku hiljaa. Voittoon tuntuu kuitenkin olevan liian pitkä matka.

Pelijakauma: Josveis (43%) kelpaa aika lailla oikein pelattuna varmaksi haastavalla kierroksella.

Juoksunkulku: Pireus katsoo keulat ja päästää tämän jälkeen joko Josveisin tai Koskelan Akselin eteensä. Koskelan Akseli lienee todennäköisin keulahevonen, mutta yhden mitan eron ottaminen suoraan viereltä Josveisiin nähden ei ole kirkossa kuulutettua. Myös Vixus pystyy avaamaan kovaa, mutta sillä otettaneen alku passaillen, kun laukkojakin on mahtunut uran varrelle. Siirin Ällikin saattaa satsata ensimmäisellä sadalla metrillä kaikki peliin katsoakseen, josko sauma jopa keulapaikkaan aukeaisi.