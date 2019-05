Ravivihje: Toto4 Turku 10.5.2019

Suosikki: Toto4-pelin avauskohde on äärimmäisen tasokas koitos suhteutettuna ykköspalkintoon. 7 Quite a Boy laukkasi Finlandia-lauantaina heti alussa, mutta se oli työtapaturma ja muut kauden starttinsa voittanut 5-vuotias saa edelleen luottoa. Lähtöpaikka on aavistuksen murheellinen, mutta ruuna on pystynyt voittamaan näitä lähtöjä raskaammillakin juoksuilla.

Haastajat: 2 Sunbeam on pelaajien alustava suosikki. Todella nopea avaaja kisaakin aivan huipputällissä ja on todennäköinen keula. Ruuna on ihan omimmillaan maililla, muttei nolo täydelläkään. Huomioitavaa on, että illaksi on ilmeisesti luvassa aika rankkaakin sadetta ja valmentaja huomauttaa erikseen sen olevan miinus.

4 Spade Ace Frido on juossut tauon jälkeen kahdesti ja palannut hyvällä sykkeellä. Viimeksi ruuna otti ensin keulan, luovutti sen Quite a Boylle ja tuli sen perässä huomattavan paljon voimia tallella pussissa maaliin. 6-vuotias on lähdön kiinnostavin pelimielessä.

1 Ergo Am on hieman tauluaan paremmassa iskussa ja vihdoin hyvällä paikalla. Todennäköisesti alussa viuhtoo ohi ainakin Sunbeam ja myös mahdollisesti tauolta palaava starttiraketti 5 Carlos la Renta, eikä kiritilojen aukeaminen ole sen jälkeen ollenkaan varmaa.

9 Majestic Man epäonnistui 3-vuotiaana parissa ison rahan paikassa terveyshuolien vuoksi, mutta näytti myös lahjansa. Ruuna oli toinen Hambossa ja Kasvattajakruunussa häviten niissä vain kohuhevonen Graceful Swampille. Tauolta ja rutinoituneita vastaan arvoitus, mutta ehdottomasti huomioitava. Kaiken järjen mukaan ja erityisesti sukunsa perusteella hevosen voisi olettaa kehittyvän paljon vielä 4-vuotiaaksi.

12 Orlando Point on menestynyt läpi uransa säännöllisesti sarjojensa parhaimmistoa vastaan ja ollut yleensä hyvä tauoiltaankin. Paikka tietysti vaikeuttaa.

Yllättäjät: Edellisen tallikaveri 6 Large Point palaa myös tauolta ja sen ura on edennyt jo pitkään katkonaisemmin. Vaatinee starttia/startteja. 11 Northern Trickia ei voi Porin Toto75-kisasta moittia, kun se kiersi vauhtijuoksussa alun kolmatta ja puristi johtavan rinnalta viidenneksi. Pari starttia kropassa otteet voisivat vielä terävöityä, mutta täältä voi olla vaikea ehtiä kaikkien ohi.

Pelijakauma: Spade Ace Frido (8 %) on selvästi paras merkki ja pari muutakin tosi kyvykästä hevosta on vähillä pinnoilla. Kostea keli tuo kysymysmerkin Sunbeamin (30 %) kohdalle.

Juoksunkulku: Sunbeam singahtaa johtoon, josta sillä ajetaan, vaikka alussa tullee kovaa painetta Carlos la Rentalta. Se ja Ergo Am hamuavat sitten lopulta paikkaa Sunbeamin takaa.