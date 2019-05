Ravivihje: Toto4 Kouvola 9.5.2019

Suosikki: 10 Albino Brave on suosikkimme illan sopivannäköiseen tehtävään. Ruuna on kyvykäs menijä, joka esiintyi positiivisesti pitkältä tauolta vappuna Vermossa ja on nyt startti alla varmasti erittäin vaarallinen. Se vaikutti ennakkoon mielenkiintoiselta peli-idealta, mutta pelaajat ovat olleet hyvin hereillä ja löytäneet ruunan alustavan T4-pelijakauman pelipohjaksi.

Albino Brave teki positiivisen esityksen Vermossa viime viikolla. Se taittoi matkaa 3. ulkona tätä kovemmassa lähdössä, jossa sisärata veti lopussa Dalton Hossin ja Olle Rocin johdolla. Tapio Perttunen nosti ajokkinsa kiriin viimeisen takasuoran alussa ja Albino Brave kulki viimeiset 700 metriä 13,2-vauhdilla. Siihen mahtui mukaan lieviä liikenneongelmiakin laukkaavan vastustajan takana loppukurvissa.

Haastajat: 4 Sand of Holmö on nostanut tasoaan tänä vuonna. Toissa kerralla Mikkelissä se onnistui voittamaan, vaikka laukkasi lyhyesti kiihdytyksessä. Juoksupaikka löytyi 5. ulkoa, mistä Olavi Nisonen käänsi hyökkäykseen jo reilut 1200 metriä ennen maalia. Tamma eteni vahvasti kolmatta rataa pitkin ilman selkää eikä sillä ollut vaikeuksia kiertää alussa kisaillutta kärkiryhmää. Sand of Holmön kirikierros oli 16,1-vauhtinen. Viimeksi Lappeessa tamma selvisi vaikealta lähtöpaikalta kolmanteen pariin ulos ja riitti vauhtimaililla neljänneksi. Tuosta startista Sand of Holmön pitää parantaa tämän lähdön voittaakseen, mutta hevonen voi se hyvin tehdäkin, kun välissä oli poisjäänti. 3 Je t'Aime Zon on jaksavanoloinen jyrä, joka ei kamppaile alussa keulapaikasta. Viimeksi tamma teki 5. ulkoa asiallisen 14-vauhtisen kirikierroksen tätä tehtävää helpommassa tammalähdössä. 1 Rebel Mauritz on tehnyt mainiot esitykset talvitauon jälkeen. Kuopiossa ori kiersi 12,5-avauksessa kolmatta rataa ja kesti sen kunnialla. Viimeksi samalla radalla Rebel Mauritz oli jo valmis voittamaan startti alla. Se onnistui valtaamaan keulat 13-vauhtisessa avauksessa ja piti 14-lopetuksessa varmaan voittoon.

Yllättäjät: 11 Like It Or Not ei jaksanut viimeksi laatulähdössä juoksupaikkaa johtavan rinnalla, mutta on ollut muuten hyvä talvitaukonsa jälkeen. Pilvenmäki Specialissa tamma esiintyi edukseen sekä karsinnassa että finaalissa. Karsinnan yllätysvoitto tuli johtavan takaa. 3-vuotiaana lupaavasti kulkeneen 5 Sahara Maldonadon tilanteesta löytyy lisää tietoja tallikommenteissa. 2 White Cross Bicho on edelleen kunnossa, vaikka tulosrivi on mennyt huonoksi. Toissa kerralla Kouvolassa ruuna laukkasi keulasta 800 metriä ennen maalia. Viimeksi hyppy tuli 1. kaarteessa. Kimmo Niemelä ajoi hylätyllä hevosella maaliin ja White Cross Bicho paljasti kuntonsa kulkemalla kulisseissa viimeiset 1200 metriä 1.13:n pintaan. Jos hevosella on hyvä päivä, koko matkan johto ei yllätä. 9 Case Caroline meni alkukeväästä hyvin, mutta viime esitykset ovat jättäneet toivomisen varaa. Antti Teivainen ohjastaa tällä kertaa.

Juoksunkulku: White Cross Bicho on kiihdytyksen nopein ja juoksee keulassa, jos pysyy ensimmäisen kurvin askelillaan.

Pelijakauma: Albino Brave (27%) on melko oikein pelattu suosikki. Like It Or Not (6%) on aliarvostettu ja White Cross Bicho (1%) suotta ihan pelaamaton.