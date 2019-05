Ravivihje: Toto64 Vermo 8.5.2019

Suosikki: 4 No Vice ei erottunut lahjoillaan 3-vuotiskautensa alkustarteissa, mutta on kehittynyt kisojen myötä nopeasti. Ei ole helppo nakki kohdata rahasarjassa normaalia pidemmällä matkalla vanhempia hevosia, mutta ruuna vaikuttaa enemmän vauhtikestävältä kuin nopealta ja muita avainhevosia paremmalta lähtöpaikalta 3-vuotias kuuluu ensimmäisiin pelihevosiin.

Haastajat: 10 Fullhand Comery on joutunut taivaltamaan taukonsa jälkeen molemmissa kisoissa johtavan rinnalla ja puristanut sitkeästi. Viimeksi hevosella oli lopussa varusteongelma ja se laukkasi hieman normaalia voimakkaampaan käskyyn vähän ennen maalia voittotaistosta kovaa Premcos Ladya vastaan. Sitkeyttä riittää 2600 metrille, mutta lopun epävarmuus on aina huolestuttava asia.

11 Wonder of You vakuutti kotikulmillaan erityisesti viime kauden lopulla ja on voittanut puolet starteistaan. Tällä kaudella on ollut ongelmia terveyden kanssa, mutta valmentaja lupailee, että nyt nähdään parempaa. Hyväfysiikkainen hevonen omaa saumansa, jos se palaa taustajoukkojen odotusten mukaisesti tasolleen.

Yllättäjät: Olisi pieni yllätys, jos voitto lipsahtaisi yllä mainitun kovan kolmikon ulkopuolelle. 2 Want To Wheels on väläytellyt, mutta tämän kauden molemmissa kisoissa on tullut laukkaa. Vermossa tamma laukkasi lähtösuoralla ja hiittaili hännillä hylättynä 16,4/1800 metriä, joten sen perusteella se ei olisi ravilla ihan ulkona. 8 Explosive Elvis on vaihtanut talvella tallia. Ruuna oli 3-vuotiaana juoksijan oloinen paketti, muttei erityinen taistelija lopussa. Nyt hevosella kokeillaan alustavien tietojen mukaan ensimmäistä kertaa ilman kenkiä, joka on tietysti varottava asia. Huhtikuun alun starteissaan pussissa ollut 3 Devil Step ei riittänyt Porin Kyvyt Esiin -divisioonassa, mutta sekin kokeilee nyt kengittä 1. kertaa urallaan. 9 Deal Boost on laukannut viimeisissään heti alkumatkalla pitkäksi. Turun voitto tuli tältä matkalta, mutta merkittävästi tätä helpommasta porukasta. 7 King of Alabama laukkaili taukostartissaan jo ennen lähtölinjaa ja kulki sen jälkeen varsin vauhdikkaasti.



Pelijakauma: No Vice (47 %) on vanhempia vastustajia vastaan 2600 metrillä aavistuksen liian suuri suosikki. Suurimpien haastajienkaan peliosuudessa ei silti ole liiaksi ilmaa. 1. kengätöntä starttiaan juoksevia Devil Stepia (2 %) ja Explosive Elvistä (2 %) sietää hieman varoa.

Juoksunkulku: Devil Step avaa hyvin ja kengättömyys tuskin ainakaan hidastaa sitä. Victor Hollow on myös nopea, mutta eiköhän se hae vain selkää sisäradalla. No Vicella saatetaan tehdä aikainen ratkaisu ja keulapaikan luulisi olevan sille tarjollakin, jos siihen taktiikkaan päädytään.