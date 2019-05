Ravivihje: Toto5 Teivo 7.5.2019

Suosikki: 7 Oiva-Sointu on saanut alkukauden jatkuvan epäonnen jälkeen kaksi ansaittua onnistumista vyölleen ja starttaa hieman epäsopivasta sarjamäärityksestä huolimatta tähän kisaan suosikkina. Viimeksi Oiva-Sointu eteni ensimmäisellä takasuoraan keulaan ja hallitsi siitä oikein varmoin ottein perille asti, vaikka rinnalla kävi sparraamassa Tulinkon kaltaisia jyriä. Monipuolisena hevosena Oiva-Soinnulle käy kaikki juoksunkulut, se osaa tulla sekä selästä että takaa. Takamatkan nopeimpana ruuna pääsee heti kärjen tuntumaan ja keulapaikkakaan ei ole utopiaa jos kaikki menee alussa oikein putkeen.

Haastajat: 12 Hymynkare on luokaltaan hurjan kyvykäs menijä, mutta alla on jälleen taukoa. Taustajoukkojen mukaan ori on kyllä saanut liikettä kotona normaaliin tapaan eikä sen pitäisi tukkoinen. 3 Uljas Suomalainen on ravannut tuoremmissaan starteissaan aiempaa letkeämmin ja ori on saanut selkeästi lisää vauhtiakin. Toissa startissaan Seinäjoella Uljas Suomalainen liikahti takasuoran noin 22-vauhteja ja oli oli kovassa 75-lähdössä hyvä neljäs. Viimeksi esitys jäi vähän tasapaksuksi, mutta onnistuminen roikkuu ilmassa ja nyt vastus on edellisiä startteja kevyempi. Lisäksi Tapio Perttusen suojatti voi päästä tällä kertaa keulaan asti, paalun nopeammille lähtijöille kelvannee mainiosti Uljas Suomalaisen selkä.

Yllättäjät: 10 Naputus on luokkatamma, joka parhaimmillaan riittäisi kevyesti näissä lähdöissä, mutta päivän kunto on hienoinen arvoitus. Turussa tamma oli tasapaksu toisesta ulkoa Oiva-Soinnun voittamassa lähdössä, mutta silloin saattoi hylkäyksien ja koelähdon jälkeen olla pääasia vain ajaa ravia. Sunnuntain Härmän välistartissa Naputus juoksi tämänkertaista huomattavasti kovemmassa lähdössä kolmannessa sisällä ja laukkasi hurjassa vauhdissa viimeiseen kurviin. Siihen saattoi palaa hyvinkin palaa kolmas sija. Erkki Jämsän kaksikko 1 R.R. Samu & 8 Ponnen Aatos olisivat luokaltaan kovia tekijöitä, mutta molempien näytöistä alkaa olla jo aikaa. 6 Pappan Paras on parhaimmillaan hyvä, mutta viime starttien valossa huippukuntoon vielä matkaa. 5 Sarsis avaa lujaa ja saa hyvän reissun. Voittaakseen pitäisi olla viime startteja enemmän puristusta, mutta himmeämmät mitalisijat eivät yllättäisi. 4 Junkapunka on voitokas menijä, joka pystyisi luokkansa puolesta mihin vain, mutta tauolta ja uusista käsistä odotukset ovat vielä maltilliset.

Pelijakauma: Suosikkikolmikko on oikein pelattu. Yllätysosastolta maistuu Naputus (2%).

Juoksunkulku: R.R. Samu ja Sarsis ovat paalun ensiaskelilla nopeimmat. Molemmille kelvannee Uljas Suomalaisen/Oiva-Soinnun selkä.