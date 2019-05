Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 6.5.2019

Suosikki: 8 Rose's Tara oli Kaustisella selvästi sijoitustaan parempi. Tammalla ajettiin passiivisesti suoraan paussilta ja kirivaiheessa hevonen juuttui liikenneruuhkiin. Loppua Rose's Tara pinkoi mainiosti. Startti alla viisivuotias pystyy parantamaan ja on lähtönsä suosikki.

Haastajat: 1 Jimmy Rayn juoksu onnistui viimeksi, kun ruuna sai hyvän juoksun johtavan takana ja kiri ratkaisuhetkillä varmaan voittoon. Tällä kertaa tehtävä on selvästi tiukempi, mutta hyvä juoksu on jälleen tiedossa. 6 Cutthecrapin reissut eivät ole viime kisoissa onnistuneet. Kaustisella ruuna jäi johtavan rinnalle ja viimeksi viisivuotias laukkasi kiihdytyssuoralla kahteen otteeseen. Hyppyjen jälkeen Cutthecrap kulki mainiosti ja tuli viimeiset 2900 metriä alle 14-kyytiä. 9 Conny Sisu on nousuvireessä. Turussa ori lopetti 3. sisältä mainiosti lähdössä, missä 12 Sahara Rouge nousi etusuoralla johtavan rinnalle ja kesti mukavasti totoon. 7 Finally Famous on hankala pelikohde, sillä kykyjä on sisällä paljon mutta epäonnistumisriski on aina suuri. Se saattaa vääränä päivänä laukata missä kohdassa juoksua tahansa.

Yllättäjät: 5 Johnny English näytti Jyväskylässä pitkään voittajalta johtopaikalla, mutta maalisuoralla yksi vastustaja ehti ohi. Kunto on hyvällä tolalla. 2 Millcape's Devil juuttui Seinäjoella kolmannelle radalle. Siihen nähden nelossija oli hyvä suoritus.

Pelijakauma: Rose's Tara (20%) on alustavasti alipelattu kuten myös Sahara Rouge (4%). Jimmy Ray (22%) on kerännyt liikaa peliä puolelleen.

Juoksunkulku: Jimmy Ray katsoo keulat, mutta jatkossa Johnny Englishin tai Cutthecrapin selkä kelpaa eteen.