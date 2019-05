Ravivihje: Toto4 Mikkeli 5.5.2019

Suosikki: Toinen kohde on sähäkkä maili, josta ei taatusti puutu vauhtia, kun radoille 1-4 on arvottu vielä nopeat avaajat. 1 Destination One säästyy ainakin kiertelyltä, joka on vauhtimaililla aina selvä plussa. Ruuna pystyisi puolustamaan keulapaikan, mutta 4 Crystal Cool tulee sellaisella tohinalla rinnalle, että vastaaminen lienee tuhoontuomittua. Petri Fredinin ruuna on hieman ailahdellut, eikä saa esimerkiksi Teivon keulaesityksestään puhtaita papereita, mutta toisaalta se oli tätä aavistuksen kovempi lähtö.

Haastajat: Crystal Cool on sooloillut pari kertaa Joensuussa mailin ylivauhtia keulassa ja taipunut sijoille kolme ja neljä. Mikkelin lyhyellä loppusuoralla sellainen yritys voisi kuitenkin tuoda paremman tuloksen kuin Joensuun äärimmäisen pitkällä vastaavalla.

10 Stonecapes Pro ja 11 Pt'S Revit ovat kunnossa ja kyttäävät näistä asemista luonnollisesti kieli pitkällä hyvin todennäköistäkin ylivauhtia. Mikkelissä kenttä ei tosin hevillä käänny silloinkaan, mutta lapulle ruunakaksikko pääsee mukisematta.

2 Man of Mill oli vaisu viimeksi, mutta huoltotauolta pitäisi olla luvassa parempaa. Ruunalla täräytetään pitkästä aikaa ilman kenkiä ja vauhtia sillä on tämän sakin lyömiseen.

Yllättäjät: Costellon tallikaverin 6 Brown Reclusen pitäisi parantaa talven esityksistä ja oriilta on tarkoitus riisua kenkiä ensimmäistä kertaa uralla. 12 Menino Bonito otti viimeksi hyvin vauhtia kengittä, mutta ei pysynyt kasassa. 3 Doolin Dalton on juossut tätä kovempia lähtöjä, mutta viimeksi hevonen oli kyllä todella vaisu. 5 Mars Cake on voitokas ja 8 Caramel Kid sitkas, mutta kummallakin on menestysstarteista aikaa.

Pelijakauma: Man of Mill on huomionarvoinen yllättäjäehdokas, samoin kuin 1. kengättömän kisansa juokseva Brown Recluse. Crystal Cool saattaa myös jäädä todennäköisenä keulahevosena liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa Destination One ja Crystal Cool iskevät erityisesti yhteen, eikä Man of Mill'kään jää jalkoihin. Lähtö ajetaan luultavasti sapluunalla alku täyttä ja loppu mitä jaksetaan.