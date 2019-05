Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 4.5.2019

Pitkävedosta poimitaan pelikoriin yksi maukas idea ja toinen pienen panostuksen viihteellisempi seurantaveto.Pääkohde on Tammaderbyn kakkossuosikkimmereippaalla ylikertoimella 5,9. Tamman kerroinraja on 4,55.Callela Lisbeth petraa avojaloin, ja valmentaja Markku Niemisen mukaan hevosen varustukseen lisätään nyt ensimmäistä kertaa vielä vetolaput. Kenkien riisuminen voi tuoda sille lisää lähtönopeutta.Graceful Swamp ja Missle Hill erottuvat muista 4-vuotishuippujen Glenn Kosmos Memorialissa, mutta vihjaamme silti pikkurahan peleihin niiden päähaastajaa. Sen kerroin on aivan liian suuri, sillä sitä pääsee palaamaan lukemalla 33. Kolmossuosikin oikeampi kerroin kuuluisi olla 20.Jolly Roy 33,0*Callela Lisbeth 5,9***Vermon pitkävetokohteet sulkeutuvat kello 15. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.