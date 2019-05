Ravivihje: Toto75 Vermo 4.5.2019 – 100 000 euroa ekstraa potissa Finlandia-kierroksella

Suosikki: Erkon Pokaalissa ei nähdä ulkomaalaisia vieraita tänä vuonna. Lähtö vaikuttaa 1 Polaran ja 10 Tähen Toivomuksen väliseltä väännöltä. Jälkimmäinen on suosikkimme, erityisesti siksi että sillä on tuore startti alla ja Polarasta tuli negatiivista tietoa viikolla. Tähen Toivomus oli viime lauantain Kultaloimessa tosi hyvä. Se piti sisäradalta keulat peräti 16,5-vauhtisessa avauksessa ja sai sen jälkeen rauhoittaa vauhtia reilusti. Loppusuoralla Henri Bollströmin ajokki karkasi kevyesti muilta. Tähen Toivomus on ihan yhtä hyvä toisten takaa, sen se näytti muun muassa toissa kerralla Forssassa viimeiset 400 metriä 17,8-vauhtia spurtatessaan. 4 Pyörylän Paronin takaa pääsee kohtuullisiin juoksuasemiin.

Haastaja: Polaralla on alla neljän viikon starttiväli, kun se joutui jäämään kavioprobleemien vuoksi pois kaksi viikkoa sitten Kaustiselta. Jos ruuna on heti terävänä, koko matkan johtoon on varmasti hyvät mahdollisuudet. Suoritusta on kuitenkin nyt tavallista vaikeampi ennakoida, kun hevonen ei ollut Antti Tupamäen mieleinen alkuviikon treeneissä ja tilanne selkiytyy vasta vihjeiden julkaisun jälkeen. Viime kilpailussaan Forssassa ruuna piti keulasta ykköseksi ja lopetti 18,5-vauhtia kisassa, jossa Tähen Toivomus laukkasi alussa.

Yllättäjät: 6 Vixen on noussut hirmukuntoon. Forssassa tuli 2. ulkoa 20-vauhtisella 700 metrin kirillä tappio vain Polaralle. Kaustisella ori tykitti lopun samoja vauhteja 4. ulkoa ja hävisi vain Josveisille. 2 Koskelan Akseli ja edellä mainittu Pyörylän Paroni tähdännevät Polaran selkään. Vahvemmilla on Koskelan Akseli, joka sai Kaustisella johtavan takaa tilaa vasta kalkkiviivoilla. 11 Larvan Hurmos on tullut avoimelle tasolle jäädäkseen ja oli Porissa tosi hyvä kakkonen keulavoittaja Tähen Toivomuksen takaa. Suosikin vetävästä selästä kolmen joukkoon on taas mahdollisuuksia, mutta voitto olisi edelleen yllätys.

Juoksunkulku: Polaran tilanne on arvoituksellinen ja varustus sekä balanssi vaikuttavat lähtönopeuteen. Jos hevonen on topissa, se pystyy torjumaan Koskelan Akselin sekä Pyörylän Paronin ja lähtee vetämään letkaa. Koskelan Akseli on toinen mahdollinen keulahevonen.

Pelijakauma: Tähen Toivomus (42%) voisi olla vähän selvempikin suosikki kuin alustavasti ja on yksi kierroksen varmakandidaateista.