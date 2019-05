Ravivihje: Toto4 Lahti 3.5.2019

Suosikki: 5 Surprise Rose laukkasi viimeksi kovassa tammalähdössä starttiin. Tätä ennen hevonen haki ensimmäisellä takasuoralla johtopaikan ja voitti ilmavalla tyylillä. Surprise Rose ei ole auton takaa nopeimpia, mutta jaksaa runtata menemään. Psyykkaamme alkumatkalle vauhtia, mikä suosisi vahvaa Surprise Rosea. Jätämme sen rohkeasti ideavarmaksi.

Haastajat: 4 Black Emperor avaa auton takaa hyvin. Paussia on alla, mutta ruuna pystyy heti paljoon, kun tiedossa on hyvä juoksu kärkipäässä. Viisivuotiaan osakkeet ovat hyvät, mikäli alun ylivauhti ei toteudu. 8 Paddock's Star on kilpaillut tätä kovemmisa tehtävissä. Viimeksi ruuna matkasi Toto65:ssä 3. ulkona, mistä kiri näytti turhan tasaiselta, kun kärki karkasi alta pois. Lähtöpaikka on haastava, kun Paddock's Star ei ole nopea lähtemään liikkeelle. 9 Cacshotin juoksut eivät ole onnistuneet. Jotain ohjastajan luottamuksesta kertoo esimerkiksi ajo Vermossa, missä nelivuotias käännettiin kolmannelle jo toisen kaarteen jälkeen. Lähtöpaikka on paras mahdollinen nahkealle avaajalle. 2 An-Andree kiri Forssassa 4. ulkoa riskisti kaksariin. Uran avausvoitto on samanlaisilla näytöillä vain ajan kysymys.

Yllättäjät: 6 Rebel Royal laukkasi Kouvolassa kesken hyvän nousun ja hyppyyn saattoi palaa jopa voitto. Kunto on tällä hetkellä mainio. 14 MAS Bella ailahtelee. Oikeana päivänä tamma on kiriherkkä menijä, joka pystyy lyhyellä matkalla suorittamaan tukun ohituksia. Kierrettävää saattaa tällä kertaa olla turhan paljon. 13 Winter Amiraalin lähtöpaikka on hankala, kun ori ei pääse käyttämään hyvää lähtönopeuttaan. Juoksusta tulee hankalampi kuin viime kerroilla, jolloin hevonen pääsi starttaamaan hyvistä asemista. 12 Nizza meni Lappeessa kelpo ajan 2. ulkoa vaikka voittaja kauas jäikin. Tauolta palaava 15 Rene Conductor kokee ohjastajanvahvistuksen. Tauolta voitto yllättäisi.

Pelijakauma: Surprise Rose maistuu, kun alustavat peliprosentit pyörivät selvästi alle 20:ssa.

Juoksunkulku: Black Emperor ja Rebel Royal lähtevät parhaiten matkaan ja pitävät huolen reippaasta alkuvauhdista. Cacshot kiertää johtavan rinnalle.