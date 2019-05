Ravivihje: Toto4 Oulu 2.5.2019

Suosikki: Suomen Cup -karsintakiertueella on torstaina Oulun vuoro. 8 Vaellus aloittaa kautensa valmentajan varoitteluiden kera, mutta on hyvä muistaa, että kyseisestä tallista aloitetaan usein varovaisin mielin. Luokaltaan voitokas ori on kiistatta lähdön paras, mutta ehkä se on kevään sairasteluiden myötä syytä varmistaa kahdelta pakilta.

Haastajat: 4 Jepulis tarkoittaa Lapissa yhtä kuin taattu laatu. Ruuna on uransa 53 startista jäänyt käsittämättömästi vain 8 kertaa toton ulkopuolelle. Ihan lennokkaimmillaan hevonen ei viimeksi ollut, kun 7 Jonnin Joutava kiri lopussa edelle. Kummankin starttiväli on nyt hieman venähtänyt, mutta eipä tällä seudulla ole juuri ollut niille lähtöjäkään tarjolla. Perusvarmuudella ainakin jommalle kummalle voisi nyt irrota tavoiteltu finaalipaikka ja miksei voittokin, jos suosikilla on taukotukkoisuutta.

Yllättäjät: 10 Tuulenpoju ja 9 Vilma Lyydia ovat riittävän nopeita tähän seuraan ja terävyys voisi olla menossa parempaan suuntaan, kun kaksikko on saanut tauoiltansa startteja. 6 Tarun Tykki on tottunut menestymään ja voitti viime kaudella koviakin lähtöjä. Ori on yleensä vaatinut tauoiltaan startin pari, mutta valmentajan mukaan se on ollut nyt normaalia terävämpi harjoituksissa. 1 Corinnan vauhti ei riittänyt Kaustisen maililla, mutta tässä tasaisella 27-tempolla voisi olla eri asia. 5 Lakori puristi Kuopiossa johtavan rinnalta totoon, mutta ei kyllä hevillä voita mitään lähtöä. 11 A.T. Veli täytti viime vuonna paikkansa kuninkuuskisassakin. Näissä sarjoissa kolme pakkia on aika paljon kierrettäväksi.

Pelijakauma: Lähtö on parin aika olennaisen taukohevosen myötä haastava arvioitava ja suhtaudutaan siihen varsin neutraalisti suhteutettuna pelijakaumaan. Luokkansa puolesta Vaelluksen (33 %) kuuluisi olla melkeinpä jättisuosikki tällaiseen seuraan.

Juoksunkulku: Corinna ja Meren Ritari käyvät ensimmäisen keulataiston. Jepulis tullee alkumatkalla eteenpäin keulapaikka mielessään.