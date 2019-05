Ravivihje: Toto64 Vermo 1.5.2019 – yli 200 000 ekstraa potissa

Suosikki: 6 Give Me Match jatkaa suosikkina nappisarjassa, vaikka alla on pari tappiota. Toissa kerralla Teivossa Westcoast Skipper tuli lopussa pätkällä ohi. Viimeksi Pilvenmäki Specialin karsinnassa Give Me Match oli mainio johtavan rinnalta ja taisteli loppuun asti finaalipaikasta, karsiutuen niukasti. Tässä tehtävässä vauhtikestävä hevonen pystyy suoraviivaiseen keulasooloon ja syömään vastustajien kiriherkyyttä tasaisen reippaalla matkavauhdilla. Voitokas menijä vaikutti aluksi olevan ideavarma-ainesta, mutta pelikannatus on ollut kovassa nousussa.

Haastajat: 8 New Life Wheelsiä voi tituleerata hyvinkin kovaluokkaiseksi tähän sakkiin, sen ruuna näytti varsinkin viime vuonna Pilvenmäki Specialin voittaessaan. Sen jälkeen kilpaileminen on kuitenkin ollut katkonaista ja päivän vire on tauolta ja poisjäänti alla pieni arvoitus. Viimeksi Bodenissa ruuna paikkasi alun laukan vahvasti ja valmentaja Risto Salmelan mukaan New Life Wheelsin pitäisi olla nyt vain parempi. 1 Wille's Ametist juoksee tallitietojen mukaan tänään kengät jalassa viime kilpailuista poiketen. Vaikka hevonen on ollut hyvä, tässä sakissa sen kovuus joutuu tosi testiin. Forssassa Wille's Ametist kesti keulasta kunnialla 14,5-vauhtisen avauskierroksen. Killerillä ruuna kiri 2. ulkoa viimeiset 700 metriä 13-vauhtia ja niittasi keulassa juosseen Sign of Secretin. Viimeksi Vermossa Wille's Ametist meni ennätyksensä johtavan takaa ja riitti neljänneksi keulavoittaja Mark Moren selästä.

Yllättäjät: 15 BWT Angryman hävisi toissa kerralla tätä vastaavassa tehtävässä lujaa loppua hänniltä ja hävisi vain hurjalle Cyrius d'Arianlle. 11 Mister Lane on hyvä kolmen kilometrin hevonen ja kilpailee riviään paremmassa iskussa. Viimeksi hevonen jäi pussiin 3. sisältä. Nyt silläkään ei ole vastassa Cyrius d'Arianen kaltaisia hirmuja. 9 Hollywood Hills oli vuosi sitten näihin aikoihin hirmukunnossa, mutta menestyskulku katkesi Elitloppet-lauantain Harper Hanoverin lähtöön. Ruuna on väläytellyt taas parempaa kevään aikana, joten sitä ei kannata täysin tuomita sopivassa sarjassa. Viimeksi T75-lähdössä ori oli täydellinen juoksunkulun uhri kaukaa takaa eikä riittänyt edes rahoille, vaikka kulki kirikierroksen 12,9-vauhdilla ja tuli lopun vain lasketellen, kun peli oli jo menetetty. Valmentaja Timo Lahden mukaan viime esitys oli tämän kauden parasta Hollywood Hillsiä. 4 Side Splitting on petrannut ilman kenkiä kovasti ja starttaa alustavan ilmoituksen mukaan myös tänään avojaloin. Viimeksi hevonen juoksi alkulaukan jälkeen 6. sisällä ja jäi lopussa pussiin rintaman taakse.

Juoksunkulku: Wille's Ametist johtaa alun, mutta Give Me Matchin selkä kelpaa.

Pelijakauma: New Life Wheels on reippaasti alipelattu ja Wille's Ametist vastaavasti yliarvostettu alustavasti. Näiden hevosten keskinäinen pelikannatus varmaankin kääntyy illaksi, mutta silti New Life Wheels jäänee edulliseksi merkiksi. Myös yllätysosastosta löytyy hyviä rasteja Misten Lanen ja Hollywood Hillsin johdolla.