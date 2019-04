Ravivihje: Toto5 Teivo 30.4.2019

Suosikki: 4 Turbo-Jytky on viime kisoissaan voittanut monenlaisilla eri juoksuilla. Vermossa ori pakeni johtopaikalta maisemiin kun taas Seinäjoella hevonen kiri kärkeen johtavan kannasta. Turbo-Jytky avaa voltista asiallisesti ja tähtää joko keulaan tai kärjen tuntumaan. Molemmilla taktiikoilla siltä pitää odottaa kärkisijaa.

Haastajat: 9 Sokker kilpailee kovassa iskussa ja olisi ravilla vaarallinen. Teivossa ori paikkasi lähtölaukkansa upeasti ja nousi Jyväskylässä viidenneksi vaikka otti pahan laukan 1300 metriä ennen maalia. Epäonnistumisriski on jälleen suuri. 3 Vihellys ei jaksanut viimeksi Suomen Cup -karsinnassa runtata keulasta perille, mutta oli Jyväskylässä parempi 2. sisältä.

Yllättäjät: 8 Pelipisteen juoksu epäonnistui Porissa eikä kirjaimiin kannata liikaa tuijottaa. Kunto on edelleen hyvä ja ehjällä suorituksella se pystyy nousemaan korkealle. 1 Enon Vilppi ei Porissa yltänyt kärkeen 4. ulkoa. Ylivieskassa ori laukkasi loppukaarteessa hyvästä noususta ja ehti hypyn jälkeen totoon. 7 Aatsi kiri Forssassa positiivisesti 2. sisältä. Ruuna on selvästi huonompi selkäjuoksulla kuin keulasta, eikä sitä voi nostaa suosikkien joukkoon, kun todennäköisyys keulajuoksulle on pieni. 5 Tamburiini sijoittui Vermossa 2. sisältä kakkoseksi. Kaustisella ruuna oli selvästi sijoitustaan parempi lähtölaukan jälkeen. 15 Kujanpään Jyräyksellä on paljon kierrettävää edessään ja juoksusta tulee täysin erilainen kuin viime kisoissa, joissa ori pääsi juoksemaan sisäradalla kärjen takana. 11 Villiäijä olisi paras keulasta tai kärjen läheltä. Sieltä 13 Varjomannikin otti edellisen kaksarisijansa Vermossa kuun alussa.

Pelijakauma: Sokker maistuu, mikäli peliosuus pysyttelee alle 15%:ssa.

Juoksunkulku: Vihellys ja Turbo-Jytky päättävät keskinäisen juoksujärjestyksen. Aatsi saattaa käydä kysymässä johtopaikkaa itselleen, mutta se ei todennäköisesti ole tarjolla.