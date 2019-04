Ravivihje: Toto65 Magic Monday 29.4.2019

Suosikki: 7 Capo The Yankee on nostanut odotetusti paljon tasoaan kengittä. Ensin hevonen tsemppasi Pilvenmäki Special -karsinnassa rehdisti keulapaikalta ja punnersi viimeksi sitkeästi johtavan rinnalta kierrettyään alkulaukan jälkeen ensin pitkään kolmatta. Pian voisi olla jo taas voitonkin vuoro.

Haastajat: 4 War Paint on alustavasti merkillisen selkeä suosikki. Tamma oli Vermon starteissaan mainio ja voitti niistä viimeisimmän johtavan rinnalta, mutta porukka oli siinä aika sopiva. Kaustisen Kyvyt Esiin -divisioonassa puhti loppui samalta juoksupaikalta loppusuoralla. Avainhevosia edelleen, muttei selvänä suosikkina kovinkaan kiinnostava pelihevonen.

8 Mr Bellamyn orastava voittoputki katkesi viimeksi, kun Olle Roc työntyi kirissä ohi, mutta ruuna oli edelleen asiallinen keulasta. Paikka vaikeuttaa, mutta hevonen jaksaa tehdä kyllä omaakin juoksua.

3 Ciao Ferrari voitti Jyväskylässä varmasti johtopaikalta ja pitkä huono-onninen jakso sai päätöksensä. Vastus kovenee viime kerrasta, mutta hyvä lähtöpaikka auttaa.

Yllättäjät: 2 Naturgas oli odotuksiin nähden positiivinen taukostartissaan johtavan rinnalta. 1 PT's Queenly paransi etukengittä paljon ja nyt kuski vaihtuu terävämpään. Mainiot lähtöpaikat avittavat nopeaa kaksikkoa selvästi. 12 Amour Amiko pääsi keväällä jo hyvään rytmiin ja voitti Mikkelissä keulasta. Nyt alla on sairastauko ja se haittaa parhaiten tiiviissä starttirytmissä viihtyvää hevosta lähtöpaikan lisäksi. 6 Intrepid on esittänyt aivan napakoita lopetuksia viime aikoina. 11 Venture Warrior voitti viimeksi sopivan seuran ja on ollut pitkään varmassa iskussa. Aiempaa kovemmassa seurassa on huippukuskillakin vaikeaa hankalalta paikalta. 9 King of Alabama on yleensä vaatinut startteja tauoiltansa.



Pelijakauma: War Paint (47 %) on alustavasti aivan liian suuri suosikki. Itseasiassa Capo The Yankee (19 %) rankataan jopa sen edelle. War Paintin hullujen pinnojen myötä moni muukin on aliarvostettu.

Juoksunkulku: Naturgas on aluksi nopein, ellei PT's Queenly innostu Teivaisella aiempaa kovempaan kiihdytykseen. Eturivin enemmän pelatut Ciao Ferrari, War Paint, Capo The Yankee ja Mr Bellamy pyrkivät kaikki alussa aktiivisesti eteenpäin, mutta on vaikea ennustaa kuka niistä ehtii ensimmäisenä poimimaan keulapaikan haltuunsa. Matkavauhti saattaisi olla ihan reipastakin.