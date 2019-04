Ravivihje: Toto4 Kuopio 28.4.2019

Suosikki: 5 Kartierin meno on ollut viime starteissa vakuuttavaa. Ori kiersi Vermossa aikaisin eteenpäin ja suorastaan murskasi vastustajansa. Forssassa voitokas menijä pääsi voltista ravia matkaan eikä voiton suhteen ollut missään vaiheessa hätää. Se tuli johtopaikalta haukottelemalla. Ehjällä juoksulla Kartieria on paha lyödä, kun se ei väsy helpolla. Fysiikka on huippuhevosen tasolla.

Haastajat: 8 H.V. Tuuri lopetti Lappeessa varmasti ykköseksi johtavan kannasta. Joensuussa ori sai myös selkäjuoksun ja eteni viimeisellä takasuoralla johtopaikalle. Siitä se ei enää kohdannut parempaansa. H.V. Tuuri on saanut leppoisia startteja tauon jälkeen, mutta Kuopiossa on ensimmäistä kertaa tosi kyseessä. Vastus on aivan eri luokkaa kuin tähän asti, mutta toisaalta H.V. Tuurilla on varaa parantaa. 11 Kukan Tutu ei Seinäjoella vakuuttanut keulasta, mutta oli Lahdessa jonkin verran parempi 3. ulkoa. Nopea menijä on suosikkikaksikon ykköshaastaja.

Yllättäjät: 13 Lumi-Masi on luokaltaan kelpo menijä, mutta se vaatinee tauon jälkeen kisoja koneeseen. Valmentajallekin voitto tulisi yllätyksenä. 2 Kunnaan Tähti pilasi Kuopiossa pelinsä laukkaan. Oulussa tamma johti lähtöään varmasti loppuun asti. 4 Villi-Anna pystyy kamppailemaan sijoituksista kärjen takana, mikäli kurvijuoksu on hyvällä tasolla. 1 Lorutyttö ei väsy ensimmäisten joukossa. Se pystyy olemaan yllättävän korkealla, kunhan ei jää alussa liian kauas kärjestä. Vauhdikas 3 Ärsyke on saanut tauon jälkeen pari starttia alle ja kilpailee nousujohteisessa vireessä. Nopea 10 Dominik vaatinee kisoja alle tauon jälkeen. 14 Välkyn Tuiskulla puolestaan on startti alla, mutta pakkia taitaa olla liikaa voittoa ajatellen.

Pelijakauma: Suosikkikaksikolla pärjää pitkälle ja viimeistään sitten, jos Kukan Tutun lisää kolmantena mukaan. Muiden voitto olisi yllätys.

Juoksunkulku: Kunnaan Tähti tai Ärsyke avaa keulaan. Tämän jälkeen H.V. Tuuri etenee johtopaikalle, mutta sillekin kelpaa lopulta Kartierin selkä, mikäli tämä pääsee ravilla liikkeelle.