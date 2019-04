Ravivihje: Toto75 Pori 27.4.2019

Suosikki: Lämminveristen Kultaloimi on ennakolta jopa poikkeuksellisen tasainen. Kiihdytyksessä ratkeaa luonnollisesti paljon. Ei ole ihan mahdoton ajatus, että 3 Top of the World pystyisi puolustamaan asemiaan 4 T.Rexiä vastaan, jolloin sen tie veisi todennäköisesti keulaan. Ruuna on saanut Vermon maileilla nappijuoksut johtavan takana, mutta se pystyy kyllä itsekin töihin. Hevosella ajetaan rohkeasti, vaikka viikon päässä odottaa Finlandia-ajo ja se on pystynyt voittamaan Kultadivisioonan johtavan rinnaltakin.

Haastajat: T.Rexin juoksut ovat menneet viimeisissä ihan mahdottomiksi, eivätkä sijoitukset kerro ihan koko totuutta. Viimeksi ruuna putosi kärjen kyydistä kiripuolikkaalla, mutta se oli 07-lopetuksessa ymmärrettävää johtavan rinnalta.

5 Bosses Lily on tullut vielä kerran takaisin. Tamma saattaa pamauttaa tässä alussa kaikkein ohi, mutta eiköhän sille kelpaa täydellä matkalla lopulta selkä eteen. Rutinoitunut menijä paineli viimeksi johtopaikalta ennätyksensä ja nappasi hienon voiton.

2 Stoneisle Oceania on kilpailutettu rohkeasti ja tamma on vastannut siihen kehittymällä hienoa tahtia. Vermossa kaatui Ranch Kelly selityksittä, mutta sen jälkeen on ollut pieniä murheita. Hyvältä paikalta kuitenkin mukaan peleihin.

1 Hotshot Luca on ailahdellut aika lailla alkukaudella. Uumajan 5-vuotislähdössä ori oli kelpo kakkonen keulasta. Hevonen tuskin pystyy puolustamaan keulapaikkaa, mutta saa hyvän sisäratareissun.

Yllättäjät: 6 Eder Bob on tuntemattomampi tapaus Suomessa. Viimeksi Uumajassa ori oli 3. sisältä hyvä kolmas ja hävisi vain Propulsionille ja Muscle Hustlelle. Tosin selvästi ja onko häviäminen nyt koskaan mikään meriitti. Esitys oli kuitenkin sellainen, ettei hevosta kannata tässä ihan tyystin sivuuttaa. 8 Edward Ale tuli Vermossa monen muun tavoin juosten ja vire on taulua ehkä hieman parempi kun startteja on kertynyt tauon jälkeen kolme. Paikka on kuitenkin tosi tukala. 7 Excalibur It mittelee ensimmäistä kertaa tällä tasolla ja paikka on ikävä. 9 Callela Leonard pääsee tarkkailemaan sopivasti selissä ja on omaksi itsekseen melkoisessa iskussa. 10 Regent Zetiltä ja 12 Special Envoyltä löytyy tiukka pala, mutta kiri pitää aloittaa varmaan turhan kaukaa. 11 Cameron Evo aloittaa mielenkiintoisesti uusista käsistä.

Pelijakauma: Hotshot Luca (16 %) ja Excalibur It (12 %) ovat liikaa luotettuja. Yllättäjissä on kiehtovia merkkejä ja lähtöön revitetään kunnolla.

Juoksunkulku: Mielenkiintoinen ja paljon ratkaiseva kiihdytys. Top of the World saattaa onnistua torjumaan T.Rexin alussa, mutta Bosses Lily mahtaa olla kaikkein nopein. Sille luulisi kelpaavan edellä mainitusta kaksikosta sen selkä kumpi ehtii ensin kysymään. Kiihdytys on railakas ja vauhti saattaa jäädä päällekin.