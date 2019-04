Ravivihje: Toto4 Turku 26.4.2019

Suosikki: 9 Enjoy's Paycheck on tehnyt hyvää työtä kauden jokaisessa kisassaan. 50:n voittoprosentilla kilpaileva ori jäi Teivossa voittoa ajatellen liian kauas 6. ulos, mistä hevonen lopetti erittäin hyvin totoon. Voiton vei kova Staro Moschino. Tällä kertaa tehtävä on sopiva ja Enjoy's Paycheckiltä kuuluu odottaa voittoa. Sen starttiväli on pitkä, mutta kuten Seinäjoella nähtiin, se ei ole ollut merkittävästi huonompi vaikka edellisestä lähdöstä on ehtinyt tovi vierähtää. Enjoy's Paycheck pystyy menestymään niin pitkällä kirillä takapareista kuin kierrättämällä matkan aikana johtavan rinnalle.

Haastaja: 4 Black Ice Boost lopetti toissa kerralla johtavan takaa hyvin kolmanneksi. Viimeksi ruunalla ajettiin keulasta, mistä hevonen otti varman voiton. Black Ice Boost avaa kovaa ja tähtää johtopaikalle.

Yllättäjät: Viime kauden Derby-finalisti 1 Volume Ace on tauluaan parempi menijä. Se ei välttämättä vielä ole parhaimmillaan, mutta pystyy joka tapauksessa paljoon loistoasemista. 7 Pasi Von Bentz ei ole alussa nopeimpia, mutta ruuna jaksaa tehdä töitä matkan aikana. Se on tehnyt hyviä suorituksia johtavan rinnaltakin. 5 Newyorker Lin lähtöpaikka oli Kaustisella toivoton, kun hevonen joutui starttaamaan Toto75:n pakin suljetulta lähtöradalta. Vire on oleellisesti viime sijoituksia parempi. 11 Donatello Hossin juoksu epäonnistui viimeksi, kun ruuna joutui pakittelemaan 6. ulos. Loppuveto jäi tasaiseksi, mutta startti alla ruuna pystyy parantamaan. 12 Wall Street Comery kilpailee hyvässä starttirytmissä, mutta kärsii lähtöpaikasta, sillä nopea avaaja olisi ylivoimaisesti paras kärkipäästä. 6 One Directionin viime kausi oli kykyihin nähden pettymys. Ori pystyy paljon parempaan, mutta voi olla, että kärkisija jää vielä tässä vaiheessa haaveeksi. Valmentajakin oli maltillinen odotuksissaan.

Pelijakauma: Enjoy's Paycheck piikiksi tai revitys on homman nimi päätöskohteessa. Päädyimme rastaamaan oriin varmaksi.

Juoksunkulku: Black Ice Boost katsoo keulat, mistä sillä todennäköisesti ajetaan, kun eturivissä ei näy sellaista nimeä jolle sillä varmasti keulapaikka luovutettaisiin. Pasi Von Bentz kiertää matkan aikana keulan kupeelle.