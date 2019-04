Ravivihje: Toto4 Jokimaa 25.4.2019

Suosikki: Toto4-pelin avauskohteessa palaa todella mielenkiintoisia hevosia tauoiltansa. Se tekee lähdöstä kiinnostavan, mutta myös pelimielessä huomattavan haastavan. 13 Jack Vader edustaa kisassa nuorta voimaa ja saa vihjaajalta ranking-kärjen aseman. Derbynelonen on aloittanut 5-vuotiskautensa vahvasti ja on monesta kovasta poiketen jo säännöllisessä starttirytmissä. Ruunan näkisi tietysti mielummin kengittä, mutta polki se viimeksi Atupemin vanavedessä ihan mukavasti kengät jalassakin.

Haastajat: 8 Shadow Woodland on joukon maineikkain. Ruunan pitkä taival Reijo Liljendahlin käsissä Ruotsissa nosti ansiot komeasti yli 300000 euron, mutta päättyi Suur-Hollola -floppiin. Sen jälkeen hevonen jäi kerran pussiin Antti Ojanperän käsistä ja tekee nyt vielä kerran uuden tulemisen "Pappa"-Airaksisen hoivista. Hän jos joku voi vielä herättää tähden loistoonsa. Shadow Woodland on yleensä ollut hyvä tauolta, mutta ikä tekee tietysti tehtäväänsä vääjäämättä.

11 Run For Royalty voitti Kriteriumin, mutta 4-vuotiskauden syksyn isot kisat menivät penkin alle. Ori palaa pienenä arvoituksena, mutta valmentaja on varovaisen toiveikas. Luokka on hurja ja tekisi mieli väittää, että hevonen juoksee tästä päivästä eteenpäin laskettuna näistä hevosista mojovimman tilin. Taukostartissa taktiikka saattaa tosin olla vielä tunnusteleva.

12 Brooklyn Hill kerää runsaasti peliä, mutta Suomen debyytti jätti aika laillakin toivomisen varaa. Ori oli pienessä ja aika tasottomassa lähdössä kolmas ja kiri enemmin tyrehtyi kuin kiihtyi 3. ulkoa loppua kohden. Valmentajan mukaan hevoselle tehdään tähän varustemuutoksia ja lisäterävyyttä voisi tietysti olla luvassa startin myötä, mutta pelissä hevonen ei kiinnosta alustavana suosikkina yhtään.

9 Still Loving Youn kausi alkoi tasapaksusti, mutta Seinäjoella hevonen oli jo voimia tallella pussissa. Valmentaja odottaa hyvää panosta torstaina ja kovan fysiikan omaava ori on oudon vähällä huomiolla peleissä.

Yllättäjät: 10 Make It Quickin juoksut ovat menneet aika raskaiksi viime aikoina ja ruunalla on potentiaalia sijoituksiaan parempaan. 4 Racehill Victory otti kirivoiton Mikkelissä ja vaikuttaa paalun parhaalta, mutta takamatkan jahtiryhmä on hurja ja pääsee nopeasti tuntumaan.

Pelijakauma: Brooklyn Hill (23 %) on viime näyttöihin peilattuna aivan liikaa luotettu. Erityisesti pelissä kiinnostavat Run For Royalty (6 %) ja Still Loving You (5 %).

Juoksunkulku: Kisan rakenne on arvaamaton, sillä monella kovalla ollaan luultavasti mielummin passiivisia kuin aktiivisia. Racehill Victory on paalun nopein, mutta lähetystapa on pieni kysymysmerkki. Takaa pyrkivät luultavasti ajoissa eteenpäin Make It Quick ja Still Loving You.