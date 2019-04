Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 24.4.2019

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 24.4.2019

24.4. 13:48

PITKÄVETO Pelikohteet ovat keskiviikkona vähissä. Yksi pelattavan arvoinen kerroin kuitenkin löytyy.

Tammaderbyn ensimmäisen karsintalähdön vie suurella todennäköisyydellä nimiinsä joko El Fitzgerald tai Callela Lisbeth. Suosikkimme on El Fitzgerald, jolla on näyttöjä huippuvireestä. Tamma voittaa lähtönsä arviomme mukaan hieman useammin kuin kerran kahdesta. Kerroin 2,15 on siis pelattavissa.



Muissa lähdöissä Proserpine on rajatapaus kertoimella 7,20 samoin kuin Nenophar Noirin tarjous 3,10. Ne eivät aivan yllä pelikohteeksi asti.



Pelisuositus



Kohde 3218: El Fitzgerald 2,15**



Kohteet suljetaan klo 18.00. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.