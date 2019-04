Ravivihje: Toto64 Vermo 24.4.2019

Suosikki: 1 Nenuphar Noir on ollut vahva johtopaikalta, minne nopea avaaja jälleen todennäköisesti pääsee. Viimeksi hevonen laukkasi johtopaikalta ja jäi tämän jälkeen paussille. Tehtävä on puolentoista kuukauden tauolta sopiva ja Nenuphar Noir on merkki, mistä rastaaminen pitää aloittaa.

Haastajat: 6 Belgram Pinus lopetti vahvasti jo toissa kerralla, kun ori tykitti 5. ulkoa totoon. Viimeksi nelivuotias laukkasi lähtöön ja jäi ratkaisevan oloisesti. Toisessa kurvissa hevonen oli sijalla yksitoista, mutta ehti huimalla loppuvedolla aina kakkoseksi asti. Alkumatkan laukka oli pitkä, eli tauluun tuli hylkäysmerkintä pitkästä laukasta. Belgram Pinus pystyy nykyiskussaan paljoon ja on keskiviikkona supervaarallinen, mikäli juoksu onnistuu. 9 MAS Coryn lähtöpaikka on huono, kun eturivistä ruuna olisi päässyt terävästi matkaan. Edellisen voittonsa nelivuotias otti johtopaikalta ja lopetti tämän jälkeen positiivisesti kärjen tuntumasta. Viimeksi ruuna laukkasi pitkäksi heti kättelyssä.

Yllättäjät: 10 Miss Universe ei viimeksi innostunut lopussa kamppailemaan, vaikka tehtävä oli sopiva ja hevonen sai vetää johtopaikalla varsin maltillista tempoa. Tätä ennen hevonen kiersi etusuoralla keulan kupeelle ja tsemppasi sen mitä rahkeista löytyi. Voiton vei kova Bismarck Comery. 2 Loke Is My Name kesti Kouvolassa ajettuna ykköseksi. Tämän jälkeen tamma teki hyvän juoksun myyntilähdössä, missä hevonen joutui starttaamaan monta kertaa enemmän tienanneiden kanssa samalta lähtöviivalta. Viisivuotias otti hyvän startin ja pääsi johtavan kantaan, mistä tamma nappasi totosijan varmasti. Viimeksi hevonen laukkasi pitkäksi heti startissa. Loke Is My Name on hyvä avaaja auton perästä. 12 Piri-Piri nappasi viimeksi kakkossijan keulasta ja tätä ennen pronssitilan 3. sisältä. Tällä kertaa juoksusta tulee vaikeampi kuin aikaisemmin. 5 Valletta on kelpo menijä ja oikeana päivänään selvästi tauluaan vaarallisempi. 8 Belmeri voitti Vermossa keulasta. Viimeksi ruuna lähti etusuoralla kolmannelle radalle ja pääsi pudottamaan 2. ulos toiseksi viimeisessä kurvissa. Vaikka hevonen joutui kuluttamaan voimia ulkoradoilla, odotettiin siltä enemmän ratkaisuhetkillä. 11 Stella's Boy laukkasi Teivossa loppukurvissa, kun ruuna ei enää edennyt. Hypyn jälkeen kuusivuotias lopetti hyvin ja ehti totoon.

Pelijakauma: Loke Is My Name (16%) on liikaa pelattu. Yllättäjistä Miss Universe (4%) kiinnostaa.

Juoksunkulku: Nenuphar Noir torjuu kiihdytyksessä Loke Is My Namen, joka sukeltaa johtavan taakse. Belgram Pinus tai Belmeri kiertää keulan kupeelle.