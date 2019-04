Ravivihje: Toto5 Teivo 23.4.2019

Suosikki: Päätöskohdekin on kinkkinen, eikä vähiten siksi, että 4 It Is Express Manin arjessa on tapahtunut talvella isoja muutoksia. Ruuna on palannut joulukuussa kotivalmennukseen ja aloittaa nyt pitkältä tauolta. Valmentaja ei vastannut soittopyyntöön, mutta 7 Oikein -lehden kommenttien mukaan hevosella on alla 18-vauhtinen hiitti. 5-vuotias oli syksyn Derby-karsinnassaan hienosti kolmas lyöden esimerkiksi Callela Lisbethin ja Deangelon, joten luokka on kiistatta lähdön kovin.

Haastajat: 5 Werner Ors väläytteli 3-vuotiaana ikäluokkahevosen elkeitä, mutta suurempi rahallinen menestys jäi vielä odottamaan. Ruuna polki viimeksi 4. ulkoa kirikierroksen 15,3 ja saa siitä hyväksyttävän arvosanan. Lähtö on nyt aika sopiva, mutta viime kerrasta pitäisi ottaa vielä askel eteenpäin. Parannusta saattaisi olla luvassakin ja 4-vuotiaalla on selkeä sauma keulaan.

10 Gashaw Boko rastataan vielä kolmantena. Ruuna oli Teivossa tauolta luokaton, mutta balanssimuutoksen myötä ja startti alla Vermossa paremmalla ravilla kuin kaiketi koskaan. Hannu Korven suojatti tuli tasokkaassa lähdössä paljon voimia tallella pussissa maaliin ja olisi ilman muuta ollut tiloilla ainakin totossa Cyrius d'Arianen takana.

Yllättäjät: 1 Diva Speedin päivät vaihtelevat hurjasti, mutta hyvänä sellaisena siltä löytyy tulinen pala. 6 Visionnaire ylsi viimeksi nappijuoksulla totoon ja sen perusteella parannettavaa riittää. 2 Arctic Mystery on vaihtanut Hannu Hietasen talliin, mutta muutos täytyisi olla melkoinen kärkisijoja ajatellen.

Pelijakauma: It Is Express Man (33 %) on iso arvoitus, mutta luokallaan suosikki. Werner Orsia (43 %) laskettaisiin, sillä se ei ole mitenkään luotettava suorittaja. Gashaw Bokon (5 %) peliosuudessa on runsaasti nousun varaa ja se on lähdön paras merkki.

Juoksunkulku: Werner Ors avaa johtoon. Gashaw Bokolla saatetaaa tehdä aikainen ratkaisu, jolloin lähdössä olisi varmasti vauhtia.