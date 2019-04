Ravivihje: Toto65 Magic Monday 22.4.2019

Suosikki: 3 Questionmark Me on ollut viime aikoina pysäyttämätön. Toissa kerralla kuusivuotias matkasi Toto75-lähdössä johtavan takana, mistä ruuna kiri hurjassa 08,5 -vauhtisessa lopetuksessa ohi voitokkaan North Lexuksen. Muut taulun voitot ovat tulleet iltaraveista haukottelutyyliin. Questionmark Me kohtaa jälleen hyviä vastustajia, mutta ruunalle jäi viimeksikin niin paljon varaa, että värkeissä on varaa kiristää selvästikin. Questionmark Me pystyy menestymään juoksulla kuin juoksulla eikä se ole ollut paha laukkailemaan. Kyseessä on erittäin vahva suosikki lähtöönsä.

Haastaja: 6 Reverend Dred kiri Teivossa 2. ulkoa asiallisesti taukostartissaan. Keulassa juossut Le Gros Bill karkasi vastustamattomasti alta pois eikä voittoon ollut sinä päivänä mahdollisuuksia. Lähtöpaikka on hankala, mutta ruuna pystyy tekemään itse juoksuaan. Nähtäväksi jää, kuinka aktiivisesti ruunalla ajetaan, kun tauon jälkeen on vasta yksi startti alla ja edessä siintää hyvä kesäkausi.

Yllättäjät: 9 Carleman virui Vermossa pitkään pussissa. Ruuna kiri tilaa saatuaan asiallisesti ja oli sijoitustaan parempi epäsopivassa sarjassa. Carleman on saanut tauon jälkeen kaksi starttia alle ja pystyy parantamaan. 12 Celebration Song joutui Forssassa starttaamaan suljetulta lähtöradalta matkaan ja jäi 7. ulos. Tamma teki hyvän kirin ja osoitti kilpailevansa huipputikissä. Tälläkin kertaa lähtörata on armottoman paha. 5 Rex Lane aloittaa Suomessa. Ohjastaja-valmentaja ei osannut asettaa tarkkoja tavoitteita tämän startin suhteen. Ruotsin starteissaan ruuna pääsi auton takaa hyvin matkaan eli lähtöpaikka suosii. 1 Lovetown on hyväpäinen menijä, joka palaa loukkaantumistauolta viivalle. Voitto on erittäin epätodennäköinen, kun viivalla on hyviä vastustajia. Hyvä sijoitus kärjen takana ei yllättäisi. 4 Kalle Kalas pääsee auton takaa hyvin matkaan. Hyvä juoksu on tiedossa, ja ruuna pystyy kamppailemaan kärjen tuntumassa. 7 M.T.Lara Croftin juoksu epäonnistui viimeksi. Toissa kerralla tamma teki hyvän juoksun 2. sisältä. 8 Axel Foley yritti Lahdessa kiriä 3. ulkoa, mutta viimeiset metrit olivat selvästi vaikeita. Kasikaistalta voitto yllättäisi, vaikka hevonen saikin startin alle.

Pelijakauma: Questionmark Me (71%) kelpaa osuvana merkkinä varmaksi.

Juoksunkulku: Kalle Kalas ja Rex Lane kiihdyttävät terävimmin. Mikäli Questionmark Me:llä otetaan jälleen alussa kiinni ja tähdätään selkäjuoksuun, saattaa Reverend Dredille aueta sauma hakea johtopaikka nimiinsä.