Ravivihje: Toto65 Kouvola 21.4.2019

Suosikki: 3 Loke Is My Name on erikoistunut erikoisiin sarjamäärityksiin. Tamma voitti pistelähdön keulasta ja oli viimeksi myyntilähdössä 2. sisältä kolmas. Nyt 5-vuotias on suosikkina ohjastajahyvitys-lähdössä. Suvukas Tiia Vehviläinen on osoittanut lyhyellä urallaan kypsiä otteita ja suosikin tie vienee paalulta johtopaikalle, josta sen pitää aika tasottomassa lähdössä olla lähellä.

Haastaja: 5 Rebel Royal aloitti tauolta pirteällä kirillä ja palasi voittokantaan Jyväskylän katastrofiolosuhteissa neljän hevosen lähdössä johtopaikalta. Ruunan otteet saattaisivat olla edelleen terävöitymään päin, kun tauolta kropassa on vasta kaksi starttia.

Yllättäjät: 11 Grainfield Emily suoritti yli vuoden taukonsa päätteeksi asiallisen kokeen, eikä ole pohjimmiltaan nolo tekijä tällaiseen seuraan. Voittoa ajatellen terävyyttä saattaa tosin vielä uupua. 8 He's a Keeper ja 4 Rim Bay Frenchy nappasivat viimeksi totosijat tasottomasta naisten ajosta, mutta varsinkin ensin mainitulla on rahkeita viime startteja parempaan. 12 Granite on juossut tätä kovempia lähtöjä, mutta nyt lähtöasetelma on varsin tukala. 6 Fountain Dynamite aloittaa uusista käsistä ja pystyy tauluaan parempaan. 13 Naturgasin viime syksyn parhaat esitykset riittäisivät tässä heittämällä, mutta ruuna palaa talvitauolta maltillisin odotuksin.



Pelijakauma: Moni asia suosii Loke Is My Namea (57 %), mutta ei se mikään taistelija ole ja lähes 60 prosentin peliosuus ahdistaa jo aika lailla.

Juoksunkulku: Loke Is My Name on nopea ja sen selkäkin varmaa kelpaa kaikille paalun hevosille, vaikka se ensimmäisen keulan missaisikin. Matkalla mennään sitä vauhtia, mitä keulahevonen tahtoo ja varmaan aika hiljaa.