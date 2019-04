Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Kaustinen 20.4.2019

Päivän seitsemännessä lähdössäpystyy heittämään haasteen suosikki Staro Moschinollekin, mikäli ori pääsee keulaan. Staro Moschino on Polaran poisäännin myötä toinen Toto75-varmamme, mutta Feeling Dreamin kerrointa 6,00 ostaessa kokonaisriski tasoittuu mukavasti. Arviomme Feeling Dreamille voitolle on 19% eli kertoimeksi muutettuna 5,26.Tammalähdössä Veikkaus on nostanut Justine Casen liian selväksi suosikiksi. Yksi haastajistakokee mielenkiintoisen ohjastajanvaihdoksen, kun Mika Forss hyppää rattaille. Like It Or Not voittaa arviomme mukaan lähtönsä hieman useammin kuin kerran kymmenestä, eli 12,00 on pelikelpoinen tarjous. Myös pelivalinta muu voittaja (2,30) on ylikerroin, mutta sen verran marginaalisesti, että jätämme sen pelikokonaisuuden ulkopuolelle.Pronssidivisioonassaon niukka suosikkimme arviolla 24%. Veikkauksen kerroin 4,50 on pelikelpoinen, kun kerroinrajamme on 4,16. Lämminveristen kovimmassa lähdössäon pelattavissa täysin samoin speksein kuin Lindy Poppins.Suomenhevosten ykkössarjassa eli Pelimanni -ajossanousee viimeisenä peleihin kertoimella 5,40. Ruuna voittaa arviomme mukaan lähtönsä kerran viidestä.: Feeling Dream 6,00*: Like It Or Not 12,00*: Lindy Poppins 4,50*: Ypäjä Hereiam 4,50*: Koskelan Akseli 5,40*Pitkävetokohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras. Kohteet sulkeutuvat 14.30.