Ravivihje: Toto75 Kaustinen 20.4.2019

Suosikki: 6 Everest de Ginai pystyy avaamaan erittäin terävästi, mikäli sillä satsataan lähtöön. Silloin oriin ulkopuolelta on erittäin vaikea ottaa johtopaikkaa. Vermossa hyvällä selkäjuoksulla napakasti lopettanut ori oli pettymys Forssassa johtavan kannasta. Everest de Ginai pystyy parempaan.

Haastajat: 7 Shotproof aloitti Suomessa väkevällä esityksellä. Ori leiskautti ulkoa johtopaikalle ja jatkoi lopulta Bret Bokon takana, mistä kuusivuotias kuittasi maalisuoralla eleettömästi ykköseksi. Esitys oli selvästi parempi kuin otteet syyskaudella. Vaikka debyytti hyvissä merkeissä menikin, on Kaustisen tehtävässä silti tekemistä, kun lähtörata-lotossa poimittiin esiin seiskapallo. Ori on hyvä lähtemään liikkeelle auton perästä, mutta niin on vastustajat sisäpuolellakin. Juoksunkulun kanssa on jonkin verran kysymysmerkkejä ilmassa. 2 Ypäjä Hereiam kiersi Forssassa etusuoralla johtavan rinnalle, mistä ruuna tsemppasi mainiosti perille. Seinäjoella Ypäjä Hereiam matkasi 7. sisällä, mistä ruuna lopetti hyvällä tyylillä viimeiset 400 metriä 1.12,7 -vauhdilla. Ruuna ei osallistu keulakamppailuun, mutta saattaa hyvinkin vedä voiton nimiinsä nykyiskussaan.

Yllättäjät: 3 Celebrity Lane jäi Vermossa pussiin. Forssassa ruuna joutui aloittamaan johtavan rinnalla eikä jaksanut puristaa perille, vaikka saikin etusuoralla selän eteensä. Ruuna kilpailee tulosriviään paremmassa iskussa ja onnistuneella juoksulla sillä on sanansa sanottavana. 9 Viking Grace otti edellisen voittonsa varmasti johtopaikalta. Toissa kerralla 2. sisältä varmasti kakkoseksi seuraillut tamma oli viimeksi kaukana parhaastaan ja alkoi jäädä pääryhmästä jo kierros ennen maalia. 1 Tapiro Jet pääsee loistoasemista matkaan. Taukoa on alla ja hyviä vastustajia viivalla, eli voitto yllättäisi. 12 Pajas Face lopetti Kouvolassa terävästi loppua 4. ulkoa. Ruuna palasi tuolloin paussilta, eli Kaustisella saatetaan nähdä astetta tai pariakin terävämpi Pajas Face. Lähtöpaikka saattaa voittoa ajatellen olla liian vaikea. 8 Protector seuraili mainiosti johtavan kannasta sekä Kaustisella että Oulussa. Kunto on stabiili ja onnistuneella reissulla ruuna pystyy nousemaan kärjen tuntumaan.

Pelijakauma: Shotproof (40%) on kuumunut yhden hyvän startin jälkeen liian selväksi pelipohjaksi. Ori jätetään rohkeasti peleistä rannalle. Myös Viking Gracea (13%) on vedetty turhan paljon. Everest de Ginai (14%) maistuu ja yllättäjistä Celebrity Lane (3%) on liian unohdettu.

Juoksunkulku: Tapiro Jet, Celebrity Lane, Everest de Ginai ja Shotproof erottuvat kiihdytyksessä. Everest de Ginai juossee tällä kertaa johtopaikalla, mutta avaus maksaa reippaan ensimmäisen puolikkaan. Matkavauhti rauhoittuu toisella puolikkaalla.