Ravivihje: Toto65 Joensuu 19.4.2019 – 31 966,74 euron jackpot

Suosikki: Avauskohteen suosikiksi nostetaan alustavasta pelijakaumasta poiketen 12 Silica Bank. 5-vuotias vakuutti viime kesän voittoputkessaan ja molemmat tämän kauden esitykset ovat olleet sijoitusta parempia. Taukostartissaan ruuna kiri hankalista asemista moitteettomasti ja oli viimeksi alkulaukan jälkeen tosi pontevana pussissa. Juoksuradalta hevonen voi päästä takamatkasta huolimatta nyt oikein hyviinkin asemiin jo alussa.

Haastajat: Pelisuosikki 14 Jet Setter aloitti uuden kautensa Lappeessa kelpo kirillä ja oli Nuorten Sarjassa 2. ulkoa toinen. Takamatkan takarivistä vaaditaan tuuriakin, mutta ruuna voisi startti alla vielä parantaa ja hevosena se on toki lähdön parhaimmistoa.

15 Dream Rolex on myös tukalissa lähtöasemissa. Ruuna on osoittanut pystyvänsä tekemään itse töitä ja se pystyy kiertelemälläkin korkealle. Ruuna ei ole saanut kovinkaan helppoa juoksua yhdessäkään tämän kauden startissaan, mutta puristanut silti kaikissa kärkitaistoon.

Jalosukuinen 2 Sky Dreamer oli 3-vuotiaana tulosten muodossa pieni pettymys, mutta ori on saattanut mennä talven aikana ihan merkittävästikin eteenpäin.

Yllättäjät: Mainitun nelikon ulkopuolelta ei oikein löydy maininnan arvoista yllättäjää, mutta mahdollisia ensimmäisiä kengättömiä kannattaa tällaisessa sarjassa kytätä mielenkiinnolla. 11 Bästa Tittarella on ilmeisesti ainakin tällaisia aikomuksia. 9 Look At Hope teki syksyllä oikein hyvät juoksut takakengittä, mutta kengillä meno on ollut varsin epävarmaa. 10 Amazing Nemo oli viimeksi hakauksissa ja sen kisan saa unohtaa.



Pelijakauma: Silica Bankin (25 %) kuuluisi olla suosikki. Jet Setterin (36 %) alustava peliosuus on aivan liian korkealla, mutta se on silti toki lähdön avainhevosia. Dream Rolex (7 %) on peliosuuttaan parempi hevonen, kun taas Sky Dreamerin (13 %) kohdalla on paljon arvoituksia. Bästa Tittare (3 %) saattaa parantaa kengittä paljonkin. Look At Hope ja Amazing Nemo eivät saisi olla ihan nollakerhossa.

Juoksunkulku: Cheap-Jack Harmi ja Golda Qruiser miehittävät keulapaikat aluksi. Silica Bank saattaa tulla juoksuradan turvin vauhdikkaasti eteenpäin jo alussa.