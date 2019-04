Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 18.4.2019

Suosikki: 9 Wille's Ametist lopetti Lahdessa 2. sisältä hopealle Dalton Hossin jälkeen. Forssassa ruunalla ajettiin keulasta, mistä hevonen teki mainion juoksun ja kesti tasaisen reippaan matkavauhdin jälkeen ykköseksi. Tällä kertaa tehtävästä tulee erilainen, mutta huippukunnossa kilpaileva menijä pystyy tällä hetkellä tekemään töitä ulkoradoilla.

Haastajat: 10 Coldspringilla on paussia alla ja putoaa haastajaksi. Se on valmentajan mukaan ollut yleensä tauoiltakin hyvä, kun kyseessä on terävä treenaaja kotioloissa. 4 Sign Of Secret spurttasi Mikkelissä 2. sisältä kakkoseksi O.P.Rocin jälkeen. Ruuna sai ehjän juoksun alle parin hylkäysstartin jälkeen, ja tällä kertaa sillä saatetaan ajaa rohkeammin. Ruuna pääsee auton takaa hyvin liikkeelle. 7 Destination One oli Kouvolassa pitkään pussissa ja lopetti tilaa saatuaan mukavasti. Teivossa ruuna pääsi johtopaikalle mielimatkallaan, mutta oli maalisuoralla tasapaksu. Kuusivuotias pystyy parempaan.

Yllättäjät: 3 Perfect Leader lopetti Mikkelissä hyvin kakkoseksi ja jatkoi hyviä suorituksiaan Vermossa, missä ruuna ei saanut johtavan takaa täyttä mahdollisuutta. Valmentaja palaa rattaille. 12 Bring Me Brodde on selvästi tauluaan kyvykkäämpi ja kuuluu tauoltakin revityksiin. 11 Sundsvik Orofebbre joutui Lahdessa lähtemään kolmannelle jo etusuoralla, mutta tsemppasi hyvin eikä hävinnyt kuin Nemea Facadelle. Viimeksi ruuna otti lähtölaukan. Tasaisesti suorittava 5 Pt's Revit sekä hyviin asemiin pääsevät 1 Hunken ja 2 Capo Birdland havittelevat kärjen taakse lopullisissa tuloslistoissa.

Pelijakauma: Wille's Ametist (41%) on hyvä aika alla rajusti pelattu, mikä nostaa haastaja- ja yllättäjäosaston merkit parhaiksi pelivalinnoiksi. Yllättäjistä Sundsvik Orofebbre (2%) ja Bring Me Brodde (4%) ovat turhan unohdettuja.

Juoksunkulku: Sign Of Secret torjuu kiihdytyksessä Destination Onen ja hakee tämän jälkeen johtopaikan Hunkenilta. Myös Perfect Leader pystyy osallistumaan kiihdytykseen, mikäli valmentaja saa suojattinsa yhtä hyvin liikkeelle kuin ammattikuski viimeksi.