Ravivihje: Toto64 Vermo 17.4.2019

Suosikki: Kultadivisioona on todella mielenkiintoinen ja tasokas lähtö. 2 Next Direction on kiertänyt molemmissa kauden starteissaan matkalla johtavan rinnalle ja ollut äärimmäisen sitkeä, vaikka voittotili on vielä avaamatta. Ruuna kyllä ansaitsisi ehdottomasti jo voitonkin ja on nyt niukka suosikki, muttei tätäkään kisaa ole helppo johtavan rinnalta voittaa, kun siihen hevonen hyvin todennäköisesti taas jää.

Haastajat: 4 Edward Ale oli Helsinki-ajossa kiistatta pettymys johtopaikalta, mutta hakataan siihen ideahevosena vieläkin päätä kuin Karjalan mäntyyn. Ruunalle asetetaan ainakin ensimmäistä kertaa nykyisestä tallista oikeat jenkit perään, se on keulasuosikki ja se hevonen joka on ohitettava voittaakseen. Veteraani voisi parantaa otteitaan vielä kauden kolmanteen starttiinsa.

1 Top of The World on Hippoksen rata-arvontalaitteiston suosiossa. Helsinki-ajossa ruuna sai nappijuoksun 2. sisällä ja pinkoi lopulta kilpailuennätyksellä omille teilleen, kun Hannu Torvinen antoi hevoselle menoluvan viimeisessä kaarteessa. Juoksupaikka on taas johtavan takana ja tottakai temppu voisi onnistua jälleen, muttei kiritila välttämättä nyt löydy yhtä yksinkertaisesti. Finlandia-paikka taskussa ei tosin revitä tähän välttämättä kaikkea irti.

Yllättäjät: 9 Special Envoy kuuluu lapulle, ainakin jos revittää useamman. Sähäkkä ruuna laukkasi Teivossa ihan kärkisijan ja oli Helsinki-ajossa voimissaan pussissa. Perttunen päästelee taas riskillä sisärataa, mutta jos tilaa tulee sopivasti, niin voittokin on ihan mahdollinen. 8 T.Rexin juoksu meni Helsinki-ajossa monkään, kun se yritti kiertää matkalla toiselle ilman vetoapua, mutta joutui palaamaan hännille. Valmentaja kaavailee tähän kisaan passiivista taktiikkaa, mutta se olisi tietysti vielä hyvä varmistaa ratakommenteista, sillä parin poisjäännin myötä paikka paranee. Kovin helppoa juoksua ei ole luvassa missään tapauksessa ja voitto menisi nyt yllätyskategoriaan. 11 Workout Wonder näytti viimeksi tauolta paremmalta kuin hetkeen ja kiri 08,6/400 metriä, mutta lähtöpaikka on karmea. 10 Seabiscuit parantaa kesäkengässä, mutta kierteleminen ei enää tällä tasolla luonnistu.

Pelijakauma: Edward Alen (13 %) kuuluisi olla jenkeillä selvästi enemmän luotettu. Top of The World (27 %) ei kiehdo.

Juoksunkulku: Edward Ale liitää keulaan ja saa Top of The Worldin taakseen. T.Rexilla peruutellaan hyvin todennäköisesti alussa ja Next Directionin kohtalona on taas paikka johtavan rinnalla. Matkalla saatetaan mennä yllättävän hiljaakin.