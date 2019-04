Ravivihje: Toto5 Pori 16.4.2019

Suosikki: 5 Questionmark Me voitti toissa kerralla vuorenvarmasti parijonosta. Viimeksi ruuna täräytti auton perästä kovaa liikkeelle ja katsoi ensimmäiset keulat. Lopullinen juoksupaikka löytyi tallikaveri North Lexuksen takaa, mistä ruuna täräytti 08,5 -lopetuksessa edelle. Questionmark Me pääsee tarvittaessa kovaa matkaan, mutta sillä on suurimmalta osin otettu startti maltilla, kun ruuna palkitsee terävällä loppukirillään illasta toiseen. Se on jälleen paha lyötävä.

Haastajat: 2 Juliet Ale matkasi Seinäjoella johtaneen Freelancerin kannassa. Tamma lopetti hyvin ja pyrki haastamaan Freelancerin nousten tämän rinnalle. Juliet Ale avaa hyvin ja tällä kertaa keulataktiikka on mahdollinen. 3 Lily's Star aloitti kautensa kelpo suorituksella keulasta. Teivossa tamma teki parhaansa takapareista, mistä hevonen ei ole välttämättä ollut yhtä hyvä kuin kärkiporukasta. Viimeksi hevonen juoksi keulassa ja kesti kovan tempon asiallisesti maalisuoran alkuun asti. Lily's Star avaa auton takaa hyvin, mutta Juliet Alen ohi ei välttämättä ole asiaa. Hyvä juoksu on joka tapauksessa tiedossa.

Yllättäjät: 9 Real Red parantaa koko ajan. Viimeksi tammalla ajettiin nätisti heikolta lähtöpaikalta, kun hevosta pyritään kilpailuttamaan tasaisesti läpi kauden eikä sille haluta antaa liian raskaita juoksuja alkukaudesta. Lopulta kuusivuotias jäi voimissaan vaille kiritilaa. 4 Sahara Foxylady otti Teivossa maksimit 3. sisältä ja viimeksi tamma seuraili 2. ulkoa. Rahasija olisi hyvä saavutus. 6 Ranch Movie Star seuraili Turussa 4. sisältä/2. ulkoa viidenneksi. Tamma on saanut talvitauon jälkeen muutaman startin alle ja pystyy parempaan.

Pelijakauma: Questionmark Me (46%) on papereissamme peliprosenttejaan selvempi ykkösmerkki.

Juoksunkulku: Juliet Ale pyrkii torjumaan Lily's Starin ja onnistunee tässä. Lily's Star pyrkii johtavan kantaan ja matkavauhti rauhoittuu tämän jälkeen selvästi. Ohjastaja pyrkii tarjoamaan Questionmark Me:lle kaikilla keinoin selkäjuoksun, mutta hevonen saattaa jäädä toisen radan veturiksi.