Ravivihjeet

Ravivihje: Toto64 Jägersro 16.4.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 7 Sevilla (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 5 Master Crowe (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 5 Zima Axe (Lähtö 5, T64-2)

Päivän Pommi: 12 Botox D.K. (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

PieniToto64-1: 3, 1Toto64-2: 6, 5Toto64-3: 6, 3, 7, 1Toto64-4: 7Toto64-5: 5Toto64-6: 6, 10, 12, 2, 4Hinta: 8,00 €SuuriToto64-1: 3, 1Toto64-2: 6, 5Toto64-3: 6, 3, 7, 1Toto64-4: 7Toto64-5: 5, 2, 4Toto64-6: 6, 10, 12, 2, 4Hinta: 24,00 €

Muista kohteista löytyy kierrettä, ja illan kierros on kiinnostava sekä urheilullisesti että pelillisesti. Näihin aikoihin vuodesta raviradoilla näkyy reipasvauhtista menoa, ja lisäksi arki-iltojen Ruotsin iso peli voi tuottaa muhkean voitonkin.Suursuosikki(T64-4) laitetaan muitta mutkitta pankiksi, sillä muihin kohteisiin on säästettävä ruutia, ja toista peruspilaria ei löydy. Vaihtoehtona on tehdä kunnon lappu vaikkapa kimppapelinä kaveriporukassa tai esimerkiksi kierrättää illan ideahevosia siten, että jonkun tai joidenkin niistä on voitettava pankin onnistumisen ohella. Hajotuksiin löytyy apu totopelien ”hajotus” -välilehdeltä Veikkauksen nettisivulta pelikupongin ylälaidasta.luotetaan paljon, mutta se on korkean peliosuutensa arvoinen. Ruuna on omimmillaan juri tällaisella pitkällä matkalla, ja vastus tuntuu nyt jokseenkin köykäiseltä. Kolmen kierroksen matkalla ei tarvitse alkuunkaan satsata suuremmin, eli laukkariski ei voi olla kovin iso. Alun jälkeen Sevillalla kestää tässä seurassa ajaa eteenpäin, ja vaikea uskoa, että näillä vastustajilla alettaisiin vastailemaan eli Sevilla saa tehdä valmentaja Joakimluotsaamana oman juoksunsa.Valmentajakertoi viimeksi kasvattinsatulevan monelle yllätykseksi todella iskussa 75-finaaliin. Kaikki alkoi kuitenkin mennä pieleen jo rata-arvonnassa, kun ori sai seiskaradan. Sieltä se avasi hyvin mutta pakitti viimeiseksi. Sitten kävi tuuri, kun kukaan ei halunnut ajaa sisärataa ja paikka irtosi kolmannesta sisältä. Siihen tuuri loppuikin, sillä Weekend Fun ei ollut parhaimmillaan, ja Master Crowe jäi sen taakse oikein voimissaan pussiin. Tässäkin sisäpuolella on nopeita avaajia, mutta siinä piilee onnistumisen mahdollisuuskin. Jos lähdössä pidetään vauhtia, Mastor Crowe on vahva lopussa. Toinenkin hieman suomalaistaustainen hevonenon tässä kiinnostava, sillä suomalaislähtöisen Häggmanin perheen kasvatti onnousuvireessä ja onnistuu pian taas ykköseksi asti.kävi viimeksi tuurikin, mutta se oli myös tosi hyvä voittaessaan Halmstadin juoksunsa. Se osallistui reippaaseen avaukseen ottamalla keulan ja luovuttamalla sen 600 metrin kohdalla ja voitti silti 2640 metrin kisan todella helpon näköisesti, joten tamma on iskussa. Tuuria oli loppukaarteessa, kun lupaava Willmer Gel laukkasi johtavan rinnalta, ja Zima Axelle syntyi tila päästä johtavan takaa kiriin.valmennettavan otteet ovat olleet vahvoja sen jälkeen, kun on päästy riisumaan kenkiä, ja tammalla voi olla kykyjä vielä paljon kovempiinkin kisoihin. Silti se on tässä tammatasoituksessa vasta kakkossuosikki, kun juoksuradanon monen varma. Toki voltin viitosrata ei ole paras paikka, mutta hevosena Zima Axe lienee vähintään suosikin veroinen.Päätöskohde vaikuttaa haastavalta pelikohteelta. Tanskasta sillan yli matkaavaon loistoiskussa kauden kahden startin perusteella, mutta lähtöratatuurissa ei ole kehumista. Tosin ori ei avannut viimeksi Halmstadissa kovinkaan hyvin, joten takarivi ei ehkä ole yhtä iso miinus, kuin jollekin muulle. Sen sijaan se oli vahva pakitettuaan ensin kolmannelta radalta hännille. Se tuli lopun ehkä kovimmin koko porukasta, mutta sijoitukseksi jäi neljäs. Charlottenlundissa kotiradallaan kauden avauksessa samoin se ei ollut nopeimpia alussa ja jäi taakse. Lopussa oli tuuriakin, kun se pääsi hevosten välistä kirimään, mutta ori tulikin loppumetrit sitten täysin eri vauhtia kuin muut, ja ykkönen oli aukon löydyttyä naurettavan helppo. Porukka oli sitä paitsi ”Lundenissakin” tosi tasokas, ja ruotsalaispelurit välillä turhaankin aliarvioivat tanskalaishevosten kotimaisia suorituksia. Tässä eturivin hevoset ovat sen oloisia, että kisaan saataneen reipas vauhti, ja Botoxilla on yllätyssauma kehnosta lähtöpaikastaan huolimatta.6 Golden Girl D.T./Peter Ingves3 Emmett Brown/Peter Ingves5 Master Crowe/Christoffer Eriksson (Petri Puro)4 Bigarrå/Peter Ingves (Veijo Heiskanen)