Ravivihje: Toto65 Magic Monday 15.4.2019

Suosikki: 5 Bismarck Comery marssii sellaisella tyylillä, että hevosesta on omistajaportaaseen kuuluville hiihtomiehille iloa vielä hyvin pitkäksi aikaa. Viimeksi ruuna paineli Toto65-lähdössä johtopaikalta todella helppoon tyyliin 15,4/2100 metriä ja tuon perusteella rahkeita on vielä paljon parempaankin. Suosikki kunnioitettaneen taaskin johtoon ja varsinkin siitä tappio olisi iso yllätys. Vastus on toki kovempaa kuin kertaakaan aiemmin ja 80 prosenttia on siihen nähden hurja peliosuus, mutta toisaalta rivin selvästi todennäköisin voittaja on usein luotettavin varmavalinta ainakin pienempiin ja suoriin pelisuosituksiin.

Yllättäjät: 1 Baron Box on asettunut epävarmuutensa kanssa ja voittoja on tullut sen jälkeen neljä putkeen toinen toistaan komeammilla esityksillä. Ori vaikuttaa hevoselta, jolle ykkösrata on hyvin todennäköinen haitta ja sisältä juoksuasema on melko varmasti tukala. 4 Majestic Missy on kirinyt Toto64-lähdöissä pari kertaa pirteästi vaikeista asemista ja on selvässä nousussa. Nyt tammalla on pitkästä aikaa asiallinen lähtöpaikka. 12 Talladega Ranger on tauluaan vaarallisempi, mutta kurjalla paikalla. Ruuna laukkasi Jyväskylän Derbysarjassa loppusuoralla keulapaikalta ehkä jopa voiton ja Forssan PS-karsinnassa se oli voimissaan pussissa. 3 Guilty Pleasure napsi Ruotsissa tammikuussa kakkosia ja on edelleen kehittyvä tapaus. Alussa sähäkkä 6 Step Noble saisi taistella innokkaammin, mutta vauhdikkaan hevosen totosija ei saa yllättää. 7 Andreas Speed puski Vermossa 5. ulkoa pitkällä kirillä sitkeästi ykköseksi, mutta nyt lähtö on merkittävästi kovempi. 9 Magic From Heaven taklattiin viimeksi. Tamma väläytteli viime kaudella ja on nyt saanut pari starttia kroppaansa tauolta.

Pelijakauma: Bismarck Comery (80 %) on jonkin verran liikaa luotettu, muttei nyt niin vaarallisen paljon, etteikö sitä voisi käyttää silti varmanakin. Yllättäjistä Majestic Missy (2 %) olisi kiinnostavin.

Juoksunkulku: Baron Box jää alussa jalkoihin. Radoilta 3,4 ja 6 avataan ainakin lujaa. Bismarck Comery pääsee myös liikkeelle ja eiköhän sen selkä kelpaa viimeistään ensimmäisellä takasuoralla kaikille, oli johdossa sitten siinä vaiheessa Guilty Pleasure, Majestic Missy tai Step Noble.