Ravivihje: Grand Slam Toto75 Axevalla 14.4.2019 – 381 542 euroa ekstraa

Päivän Pankki: 6 Star Costashorta (Lähtö 10, GS75-7, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pankki 2: 10 Erwin (Lähtö 5, GS75-2)

Ideavarma: 3 Sobel Jasmine (Lähtö 9, GS75-6, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pommi: 7 Persimmon Face (Lähtö 4, GS75-1)

Päivän Pommi: 2 Sotika (Lähtö 7, GS75-4, T4-1)

Toto75-1 Kokemattomien hevosten lähtö, jossa lahjakkuudet 4 Sato ja 9 Milord ehkä erottuvat hieman, mutta kummallakin on tuoreissa starteissa myös epäonnistumisia – samoin kolmossuosikki 8 Evan Williams Sisulla. Jälkimmäisellä on myös hankala lähtörata ja melko passiivinen kuski, valmentajansa Bo Falsig hidasteina. Niinpä 7 Persimmon Face, joka on myös epävarma mutta loistovireessä, samoin epäonnistumisaltis mutta kyvykäs 6 Eraja Jaam ja miksei viimeksi pahasti puutunut 11 Elegant Frostkin parempana päivänään, vaanivat varsin lähituntumassa suosikkien epäonnea. Peliosuudet eivät kerro koko totuutta. A) 4, 9 B) 7, 8, 6, 11, 3, 2 C) 1, 5, 10, 12 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 4, 9, 7 Suuri: 4, 9, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-14&track=Ax



Toto75-2 10 Erwin on ylivoimainen hevonen tähän porukkaan, ja paluu tauolta Åbyssä lupaa mielenkiintoista kautta 2019. Hevonen näytti aiempaa paremmalta ja hävisi tämän päivän vastustajia paljon kovemmille hevosille. Jos suosikki kuitenkin epäonnistuisi, syntyisi tilaa 9 Shutter Islandille, 11 Cat’s Klondikelle, 3 Cheratonille tai 1 Brottarnille nousta framille. Ne ovat kuitenkin tosi paljon jäljessä Erwiniä normaalioloissa. Pankki. A) 10 B) 9, 11, 3, 1 C) 4, 13, 5, 8, 2, 7, 12, 15, 14 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10 Suuri: 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-14&track=Ax



Toto75-3 Tasapaksu kisa, jossa kuitenkin viitisen hevosta erottuu, joten eiköhän niillä selviä eteenpäin. 1 Elche on nyt vaihteeksi hyvällä paikalla, ja kausi on alkanut mukavasti. 7 Rapide Cash on iso lahjakkuus, mutta se palaa pitkältä tauolta, eikä koelähtö paljastanut vielä kortteja. 8 Granit Palema on avannut uransa hyvin tosin näyttämättä miltään jättilahjakkuudelta. 10 Barista Oak ei ole vielä voittanut, mutta viime startit lupaavat hyvää tällaisessa seurassa. 11 Zolaseva voisi myös riittää näiden hevosten joukossa. A) - B) 1, 7, 10, 8, 11 C) 4, 12, 9, 5, 2, 3, 6 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1, 7, 10, 8, 11 Suuri: 1, 7, 10, 8, 11 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-14&track=Ax



Toto75-4 6 Global Wireless on kyvykäs hevonen näihin ympyröihin, mutta kovin epävarma. Kun kuski Peter Zadelkin on kokematon, on valjakko ehkä liikaa luotettu peleissä. Kakkossuosikki 4 Frederique K:hon pätee jokseenkin samat sanat. 1 Luna Lovegood voi saada tarvitsemansa nappireissun. Kuitenkin jengi on sen verran kalpeaa, että tässä voisi olla saumaa isompaankin yllätykseen, jollaisen voisi tarjoilla 2 Sotika. Tamma on epävarma, mutta parhaassa menossaan takuulla riittävä tässä lähdössä. Samoin ehkä vielä 5 Princess Of Chinakin, miksei myös 9 Bicc’s Lexie. Kuskit ja hevoset ovat kokemattomia ja yllätykset mahdollisia. A) - B) 6, 4, 1, 2, 5, 9 C) 3, 12, 10, 7, 11, 8 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 6, 4, 1, 2 Suuri: 6, 4, 1, 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-14&track=Ax



Toto75-5 Edelleen todella tasainen lähtö noin viiden kärkeen rankatun kesken. Asetelmat ratkaisevat. Tilanne on melko eri kuin esimerkiksi lauantain 75-pelissä, sillä monessa lähdössä, tässäkin, on kokemattomia hevosia. Hevosia, joiden onnistumisprosentti ei ole edellyttänyt vielä ylemmäs, esimerkiksi lauantailähtöihin. 3 Nisse Sånna on kyky tässä porukassa ja se on esiintynyt viime juoksut stabiilistikin. Kuitenkin esimerkiksi 6 Bransbys Jukebox tuntuu hevosena ehkä rahtusen kyvykkäämmältä. Viimeksi jälkimmäinen oli kuuma tipsi lounasraveissa ensimäistä kertaa kengittä, mutta taso tuolla balanssilla jäi näkemättä, kun hevonen laukkasi alussa matkalla keulaan. 12 Blue Mustache, 13 Bird Parker ja 4 Tricky Face voivat myös riittää, muut tuskin. A) - B) 6, 3, 12, 13, 4 C) 7, 11, 1, 5, 15, 9, 14, 10, 8, 2 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6, 3 Suuri: 6, 3, 12 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-14&track=Ax



Toto75-6 Täysin kahden hevosen kisa etukäteen, ja lähtöpaikat ratkaisevat homman 3 Sobel Jasminen eduksi? 9 Procalate voitti viimeksi 75-tammadivisioonassa takarivistä, kun Sobel Jasminekin oli mukana. Silloin oli kuitenkin volttilähtö ja Peter Untersteinerin ajokilla paha nelosrata, jolta tuli laukka. Nyt on autolähtö, ja edellisen esityksen kaltaisella Sobel Jasmine johtaa pitkään. Se oli toissakerralla räjähtävän nopea auton takaa. Procalatella on kykyjä jopa ikäluokkakisoihin, mutta niin on Sobel Jasminellakin. Tässä seurassa jompikumpi takuulla onnistuu. Luultavasti molemmatkin eli kaksarikin vaikuttaa selvältä, mutta tuskin antaa suuria. A) 3, 9 B) 10, 6, 1 C) 8, 2, 5, 7, 4 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3 Suuri: 3, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-14&track=Ax



Toto75-7 Kierroksen varmin voittaja on 6 Star Costashorta. Ruuna oli viime kaudella lähellä ikäluokkahevosten tasoa. Se aloitti kauden vakuuttavasti, avaa lujaa ja kohtaa sopivan vastuksen. Toki porukassa on muitakin mukavia kilpahevosia, mutta asetelma ja näytöt puoltavat suuresti Star Costashortaa. 7 Global Raceway, 4 Amphibian Madness ja 3 Peder Mykla ovat ne hevoset, joilla olisi hyvänä päivänään sauma haastaa suosikki, mutta täydellä matkalla niillä tuskin aletaan uhittelemaan, kun minkään haastajakolmikosta vire ei tuntuisi olevan aivan zeniitissä. Sen sijaan suosikki oli erittäin hieno aloittaessaan kauden statistin prässäämänä 13-vauhtisella kierroksella ja jaksaen täyden matkan silti vahvalla tyylillä selvällä erolla voittoon. Tuolloin ohjastanut Jorma Kontio kehui ruunaa luokkahevoseksi. A) 6 B) 7, 4, 3, 5, 9 C) 10, 8, 2, 1, 11 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6 Suuri: 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-04-14&track=Ax



IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 9, 7

Toto75-2: 10

Toto75-3: 1, 7, 10, 8, 11

Toto75-4: 6, 4, 1, 2

Toto75-5: 6, 3

Toto75-6: 3

Toto75-7: 6

Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto75-1: 4, 9, 7

Toto75-2: 10

Toto75-3: 1, 7, 10, 8, 11

Toto75-4: 6, 4, 1, 2

Toto75-5: 6, 3, 12

Toto75-6: 3, 9

Toto75-7: 6

Hinta: 36,00 €



