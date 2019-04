Ravivihje: Toto4 Mikkeli 14.4.2019

Suosikki: 4 Pete Pointti runttasi Kuopiossa asiallisesti perille toiselta ilman vetoapua. Lappeessa hevonen oli etusuoralla kaukana kärjestä sijalla seitsemän, mutta ehti hyvällä lopetuksellaan kaksariin. Tällä kertaa Pete Pointti saattaa päästä jopa aina keulaan saakka.

Haastajat: 9 Sissin Sisu kiri Mikkelissä kovaa 2. sisältä ja ehti ykköseksi. Vermossa hevonen jäi heikolta lähtöpaikaltaan 5. ulos, mistä ori ei kyennyt nousemaan tototaistoon. Sissin Sisu kuuluu aikaisin peleihin. 16 Limuska voitti Mikkelissä varmasti 2. ulkoa. Lahdessa tamma teki erittäin hyvän juoksun 6. ulkoa, mutta Mopoheikki kiskaisi maalisuoralla tylysti ohi. Kunto on edelleen hyvä. 1 Välkyn Vesku pääsee loistoasemista matkaan. Lappeessa ruuna kulki pitkästä aikaa ravia ja lopetti selkäjuoksulla asiallisesti.

Yllättäjät: 13 Huima Hermanni oli Turussa etusuoralla sijalla kaksitoista, mutta ehti upealla viimeisen kierroksen kirillään kaksariin. Kunto on nousussa. 10 Viksu Vilivei on tauolta arvoitus. Sillä ajetaan heti kengittä, jos rata on hyvä. 6 Tuurin Poika paikkasi Kouvolassa rehdisti pahan alkulaukan. Samanlaisena ruuna pystyy paljoon, mikäli pysyy tällä kertaa ravilla.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Pete Pointti edennee keulapaikalle avausmatkan aikana.