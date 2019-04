Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Seinäjoki 13.4.2019

Kolmen kilometrin matkalla suosikkimme on, eikä North Lexus, kuten Veikkauksella. Excalibur I.T. voittaa lähtönsä arviomme mukaan hieman harvemmin kuin kerran kolmesta arviolla 30%. Pääsemme kokeilemaan sitä mukavalla ylikertoimella 3,75.Suomenhevosten enintään 120 000 euroa tienanneiden ryhmälähdössä suosikkimme on jälleen eri kuin Veikkauksella.on niukka ykkösmerkkimme arviolla 21% eli hevonen voittaa arviomme mukaan lähtönsä kerran 4,76:sta. Kerroin 5,60 on siis kokeilemisen arvoinen.Nousija- vastaan haastajadivisioonassa Turbo-Jytkyn yhteen hyvään starttiin on ylireagoitu. Kakkossuosikkimmeon pelattavissa 5,30:n kertoimella arvion ollessa 22% ja kerroinrajan 4,54.Päivän päälähtö on Seinäjoki Race, josta löytyykin enemmän pelattavaa. Veikkaus on yliarvioinut Pastore Bobin voitonmahdollisuuden, mikä nostaa useiden vastustajien kertoimet pelikelpoisiksi.Nostamme pienellä mukaan niin12,70 (kerroinraja 10),10,00 (kr. 7,69) kuin16,00 (14,28). Myös Selmer I.H. 33,00 (kr. 25) on ylikerroin samoin kuin Lexus Dreamin 60,00 (kr. 50), mutta jätämme ne ulos pelisuosituksesta, ettei kokonaispelistä tule liian leveää.Kun pelattavaa löytyy paljon ja suurimmalta osin kertoimet ovat yli 10:n luokkaa, kannattaa panokset pitää matalina.Excalibur I.T. 3,75**A.T. Veeti 5,60**Riipinen 5,30**Chief Orlando 12,70* Atupem 10,00* Elian Web 16,00*Malecon 5,00*Hipatsu 20,00*Muu voittaja 14,00*Kohteet sulkeutuvat kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.