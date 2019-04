Ravivihje: Toto75 Umåker 13.4.2019

Suosikit: Tasaisessa Klass II:ssa lähtöpaikat voivat olla ratkaisevassa asemassa. Poisjäännin myötä mainiolta ykkösradalta starttaava 2 Twice Kronos hallitsi Bodenissa 75-lähtöä keulasta 13,8-lopetuksella varmasti perille. Sarja on nyt kovempi, mutta varaa vielä parempaankin Petter Lundbergin suojatilla on. Koko matkan johto on mahdollinen. 3 Heartbeat laukkasi toissa kerralla avauskurviin, mutta teki viimeksi oikein vahvan suorituksen lähdettyään hänniltä kirikaistalle jo ennen puolimatkaa. Päätösrinki sujui 13,3-vauhdilla. Kaj Widellin ajokki ei ole ronkeli juoksusta ja alun selvittäessään se on matsissa.

Vain nämä kaksi lapulle.



Haastajat ja yllättäjät: Kovimmat haastajat ovat joutuneet takariviin. 10 Maverick Dream on mennyt parhaiten keulasta ja virkeän oloiselle ruunalle takarivi voi tuoda ongelmia. Kapasiteettia on, viimeisin keulavoitto tuli helposti. Toissa kerralla ruuna laukkasi johtopaikalta 800 metriä ennen maalia. 12 Nyhet on ottanut myös kaksi viimeisintä voittoa johtopaikalta, joten tilanne on nyt erilainen. Örjan Kihlströmin ja 9 Lyckans Starin yhteistyö tuotti helpon keulavoiton jouluna. Viimeksi ruuna laukkasi lähtösuoralla. Ei mahdoton. 5 Crazy First Loven riittävyys 75-tasolla on arvoitus, mutta laiskanoloinen 4-vuotias voi venyä vastuksen mukaan. Marraskuun voitot se otti johtavan rinnalta, mutta laukkasi viimeksi kauden avauksessa alkumatkalla. Yllättäjistä mainittakoon toissa kerralla 4. ulkoa voittanut 8 Valentine Heart, joka on vaihtanut viime startin jälkeen valmentajaa ja saa mielenkiintoisen kuskin taakseen.



Juoksunkulku: Twice Kronos pitää sisäradalta keulapaikan hallussaan.



Pelijakauma: Twice Kronos (22%) ja Heartbeat (15%) ansaitsisivat asetelmiensa puolesta molemmat enemmän peliä.



Ranking: A) 2, 3 B) 10, 12, 9, 5, 8 C) 7, 4, 6, 11 D) -