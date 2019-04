Ravivihje: Toto75 Seinäjoki 13.4.2019

Suosikki: Menestysvalmentaja Alessandro Gocciadoron 5 Trendy O.K. on suosikkimme Seinäjoki Raceen. Tamma kilpailee hurjalla 50:n voittoprosentilla ja täysi matka suosii sitä, kun hevonen ei elä nopeudellaan. Trendy O.K. palaa tähän starttiin tauolta, eikä sitä voi pitää varmana voittajana, kun lähtö on etukäteen tasainen. Trendy O.K. pystyy menestymään monenlaisella eri juoksunkululla.

Haastajat: 4 Pastore Bob voitti varmasti taukostarttinsa, joka oli neljän hevosen tynkälähtö. Norjassa kiihdytys ei mennyt putkeen ruunan jäädessä toiselle ilman vetoapua kiihdytysvaiheessa. Pastore Bob sukelsi 4. sisälle, mistä hevonen lopetti mukavasti. Pastore Bob avaa erittäin terävästi ja juoksee suurella todennäköisyydellä keulassa. 2 Atupem viimeisteli kuntoaan viime lauantaina Forssassa kiertämällä erittäin varmoin ottein ykköseksi. Ori on starttaillut maltillisesti tällä kaudella, ja näyttää siltä, että huippukunto on sopivasti käsillä juuri Seinäjoki Racen alla. Atupem ei osallistu alkukiihdytykseen vaan luottaa loppukirin voimaan. Saattaapa ori kiertää johtavan rinnallekin, sillä rattailta löytyy nopeisiin päätöksiin kykenevä ohjastaja. 3 Dreammoko sijoittui Kymi GP -pronssille vuonna 2017. Ranskalainen elää voimillaan ja olisi parhaimmillaan ylivauhtisella juoksulla. Voitto olisi ainakin pieni yllätys. 1 Chief Orlando sai arvonnassa makean lähtöpaikan. Teivossa keulasta voittanut ori oli hyvä Vermossakin, missä kuusivuotias runttasi periksiantamattomasti maaliin 3. ulkoa. Chief Orlando avaa mukavasti ja tähtää hyviin asemiin sisäradalle Pastore Bobin kantaan. 10 Ranch Kelly kiri puolitoista viikkoa sitten viimeisen kierroksen 10,5-kyydillä ja viimeiset 700 metriä peräti 07,9. Tamma omaa sauman, mikäli matkavauhti on tasaisen reipasta.

Yllättäjät: 9 On Track Piraten voitti Axevallassa helposti keulasta ja jatkoi tämän jälkeen väkeviä esityksiään Färjestadissa johtavan rinnalta. Viimeksi ruuna ei pysynyt kirissä Milligan's Schoolin perässä, mutta runttasi kuitenkin asiallisesti perille. Ruuna ei jättänyt itsestään yhtä vakuuttavaa kuvaa maalisuoralla kuin Elian Web. 8 Elian Webillä ei käynyt taaskaan tuuri lähtörata-arvonnassa. Ruuna oli hyvä pari viikkoa sitten Solvallassa, missä hevonen paikkaasi ensimmäisen kaarteen laukkansa suoraselkäisesti. Elian Webiltä löytyy hyvä lähtönopeus, ja mikäli se pääsisi sopivaan paikkaan parijonossa, nousisi voittosauma selvästi. 7 Selmer I.H. laukkasi viimeksi täysin yllättäen johtopaikalta toiseksi viimeisessä kaarteessa. Ruuna kiri tämän jälkeen reippaasti maaliin ja osoitti kaiken olevan kunnossa. Tehtävä on seiskaradalta erittäin haastava. 6 Lexus Dream on nousukunnossa, sillä Vermossa ruuna ei saanut mahdollisuutta juostuaan 4. sisällä. Ruuna avaa erittäin terävästi ja pystyy haastamaan itse Pastore Bobin kiihdytyksessä. Derby-kakkonen tekee Atupemin tavoin ensiesiintymisensä kansainvälisessä lähdössä. Voitto olisi yllätys, vaikka kenraalistartti olikin lupauksia herättävä.

Pelijakauma: Erittäin tasainen pelilähtö. Trendy O.K. (15%) on alipelattu suosikki, muttei mitenkään selvästi liian vähän vedetty. On Track Piraten (12%) ei mielestämme ole yhtä todennäköinen voittaja kuin peliosuus antaa ymmärtää.

Juoksunkulku: Pastore Bob pyrkii torjumaan Lexus Dreamin ja onnistunee tässä. Trendy O.K. tai Dreammoko jää toisen radan veturiksi.