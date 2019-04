Ravivihjeet

Ravivihje: T64 Uumaja 12.4.2019 – 135 769 euroa ekstraa

Päivän pankki: 1 No Matter (Lähtö 8, T64-5, Toto4-3, Päivän duo -1)

Ideaveto: 7 Noel Face (Lähtö 6, Toto64-3,Toto4-1)

Hyvä Suomi! –veto: 7 Amazato (Lähtö 5, T64-2)

Päivän pommi: 2 Björlifix (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän pommi: 2 Abrystir (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivänn duo -2)









Toto64-1







5 Kentucky vaelsi viime kauden varjojen mailla, mutta uusi kausi on käynnistynyt parempaa luvaten. Viimeksi ruuna kiersi 7. ulkoa vahvan 1100 metrin kirin. 12 Yieldson painoi viimeksi kuolemanpaikalla liikaa ohjille ja taipui siksi hieman lopussa. Lyhyt matka suosii, ja takaa Yieldson kiri myös viime voittoonsa 26.2. Solvallassa. 10 Mycrazydream voitti viimeksi pistelähdön, mitä ei muuten hirveästi noteerattaisi, mutta nyt myös kuski vahvistuu, matka suosii ja takakengätkin riisutaan pois. 1 Variety Show voitti viimeksi keulasta ja johti edelliskerrallakin pitkään, mutta nyt lähtönopeus ei riitä keulapaikan puolustamiseen sisäradalta. Siksi se on nyt todennäköisesti ylipelattu. A) 5, 12 B) 10, 1, 6, 9, 4, 7, 11, 2, 3, 8











IS-pelisuositus - Toto64-1



Pieni: 5, 12



Suuri: 5, 12, 10











Toto64-2







7 Amazaton vastustajat eivät ole välttämättä ihan niin kovia miltä paperilla näyttävät. 1 Power voitti viimeksi keulasta viiden hevosen lähdön, jossa vastustajista kolme laukkasi. Taso jäi mittaamatta. 6 Gerris Trix debytoi Ruotsissa ja on juossut 2-vuotiaana Amerikassa kovia aikoja, mutta voittamatta kertaakaan. Mailin radoilla juostuista ajoista tapaa usein jäädä lisäksi sekunteja ”Atlantin ylle”. 5 Enge Sargon seurasi viimeksi mainiosti keulasta voittanutta kovaa Global Adventurea. 4 Classics Never Die oli Uumajassa hyvä johtavan rinnalta. 2 So Chic kiri samassa lähdössä hyvin takajoukoista, kirikierros 15,6. A) 7, 6, 1, 5 B) 4, 2, 8, 3











IS-pelisuositus - Toto64-2



Pieni: 7



Suuri: 7, 10, 12, 1











Toto64-3







7 Noel Face on noussut niin hyvään kuntoon, että seiskaradaltakin Emilia Leo ajanee eteenpäin ja voi päästä vaikka keulaan. 10 Kövras So Farilla on rutiinia kovista T75-lähdöistä, mutta 4,5 kuukauden tauko takana. 12 Quality Tilly avasi kautensa monté-kokeilulla, joka osoitti, ettei raviratsastus ole sen laji. Viimeksi ruuna taipui suursuosikkina keulasta, mutta kurakelillä saattoi olla osuutta asiaan. Nyt matka käy paremmin. 1 Sangrita Ås ei syttynyt kirimään viimeksi kuraradalla takaa, mutta johti edellistä T75-lähtöään tammikuun lopulla pitkään ja hyödyntää sen perusteella ykkösradan. 5 Stall Warning sai viimeksi myöhään sisältä tilaa ja kiri viimeisen satasen hyvin. 4 Leonas Santo paikkasi lähtölaukkansa viimeksi vahvasti. Sen jälkeen sitä on hoidettu, ja radoille palataan vähän testimielellä ja ilman kenkiä. A) 7, 10, 12 B) 1, 5, 4, 3, 6, 9 C) 2, 11, 8











IS-pelisuositus - Toto64-3



Pieni: 7, 10, 12, 1



Suuri: 7











Toto64-4







Suursuosikiksi pelataan kolme viime starttiaan voittanut 6 Backegubben, joka ei ole kuitenkaan prosenttiensa veroinen pankki. Viimeksi se tarvitsi voittoon tuuriakin, sillä vielä päätöspuolikkaan alkaessa se oli johtavan takana vakuumipaketissa. Kun tilaa tuli, ori kiri kyllä hyvin, mutta ihan samaa potkua siinä ei välttämättä ole nyt kengät jalassa (viimeksi ilman takakenkiä) ja viimeistelyiden jäätyä kelien takia puutteellisiksi. Lisäksi voltin vitosrata aiheuttaa Backegubbenille kiistattoman laukkariskin. 9 Demex on kunnossa ja voittaa usein, mutta suljettu lähtörata 20 metrin pakilla vaikeuttaa tehtävää. 2 Björlifix päässee keulassa juoksevan 1 Silver Sprintan kantaan, ja molemmat ovat yllätysvalmiita. Ensimmäisessä startissaan Öystein Tjomslandilta Silver Sprinta laukkasi keulasta ilman mitään syytä pitkäksi 600 metriä ennen maalia. 3 Don Viking palasi hyvässä kunnossa taulta viimeksi ja voitti laukankin kera. A) 6, 9, 2, 1, 3 B) 7, 8, 5, 11, 12, 10 C) 4











IS-pelisuositus - Toto64-4



Pieni: 6, 9, 2, 1, 3



Suuri: 6, 9, 2, 1, 3











Toto64-5







Kaikki suosikit palaavat tauolta. Ylivoimaisesti kovarahaisimmat 1 No Matter ja 2 Hill Street on arvottu parhaille paikoille, ne ne ovat kuumimmat voittajakandidaatit. Viime vuonna T75-lähdönkin Bergsåkerissa voittanut 7 Frenchnorwegian Id haastaa suosikit. Tuore kuntonäyttö on Bodenin T75:ssä vahvasti 4. ulkoa kakkoseksi kirineellä 8 Lexington Toomalla. 4 Golden News palaa tauolta ilman kenkiä ja 3 Noble Boy ruunana. A) 1, 2, 7 B) 8, 4, 3, 5, 6, 9











IS-pelisuositus - Toto64-5



Pieni: 1



Suuri: 1











Toto64-6







12 Rally Funny kuumeni viimeksi avattuaan keulaan ja riehui itsensä tyhjäksi. Kahdessa edellisstartissaan se kiri hienosti takaa. 10 Miss Sober jäi kaudenavauksessaan johtavan taakse pussiin. 11 Nouvelle Avenue kiri viimeksi vahvasti kakkoseksi. Edelliskerralla 75-lähdössä se laukkasi lyötynä kuolemanpaikalta loppukurvissa. Edelliskerralla Solvallassa se jäi vaille kiritilaa, ja 1.2. Rommessa se laukkasi loppusuoralla mahdollisen voiton. 2 Abrystir oli mainio tauolta Bodenissa. 9 Zooropa meni peitsille viimeksi Solvallan 75-finaalissa ja keskeytti loppukurviin. Edellisstarttien perusteella se on nopeudellaan selkäjuoksun jälkeen vaarallinen. A) 12, 10, 11, 2, 9 B) 13, 4, 7, 1, 6, 3, 5, 14, 8, 15











IS-pelisuositus - Toto64-6



Pieni: 12, 10, 11, 2, 9



Suuri: 12, 10, 11, 2, 9











IS-pelisuositus



Pieni





Toto64-1: 5, 12





Toto64-2: 7





Toto64-3: 7, 10, 12, 1





Toto64-4: 6, 9, 2, 1, 3





Toto64-5: 1





Toto64-6: 12, 10, 11, 2, 9





Hinta: 20,00 €







Suuri





Toto64-1: 5, 12, 10





Toto64-2: 7, 10, 12, 1





Toto64-3: 7





Toto64-4: 6, 9, 2, 1, 3





Toto64-5: 1





Toto64-6: 12, 10, 11, 2, 9





Hinta: 30,00 €







