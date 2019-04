Ravivihje: Toto65 Kouvola 12.4.2019

Suosikki: Myyntilähdössä hevoset on jaettu paaluillensa pyyntihinnan perusteella ja se selittää voittosummiin peilattuna hieman epäortodoksisen tasoitusjaon toisessa Toto65-kohteessa. Lähtö ei luonnollisestikaan ole kovin kovatasoinen, kun kyseessä on hevosia, joista omistajat haluavat eroon. 7 Fakir Victoryn vauhdit eivät ole aivan riittäneet sen omissa sarjoissa, mutta kunto on ihan vakio ja vauhtikestävyys tähän seuraan varsin kovaa luokkaa. Ruuna on löydetty alustavasti aika selväksi suosikiksi, mutta se on yhtenä Toto65-pelin todennäköisimpänä voittaja silti varma-ainesta.

Haastajat: 4 Mr Looba Looba on lähdön ansainnein ja mitteli viime kesänä vielä ihan hyväksyttävästi Hopeadivisioonassa. Alla on taukoa, mutta terveysmurheista kärsinyt ruuna on usein ollut parhaimmillaan nimenomaan tauolta.

11 Hunters Hero juoksi Kouvolan pistelähdössä etukengittä ja kiri terävästi. Ruuna jatkaa samalla balanssilla, mutta lähtöpaikka on toki ikävä.

8 Loke Is My Name voitti tuon kisan vakuuttamatta keulapaikalta, eikä kiinnosta nyt heikosti istuvassa sarjassa.

1 Junior Magistratelta riisuttiin viimeksi pitkästä aikaa kenkiä ja tamma oli huomattavasti aiempaa terävämpi. Menestyssaumat menivät kun hevonen jäi pussiin. Kengittä mennään nytkin ja eiköhän Temmu Keskitalo koita aktiivisesti keulapaikalta, vaikka vastassa on paljon enemmän ansainneita.

Yllättäjät: 9 Wannacmyguns on kerännyt kannuksia lähinnä montéssa, mutta ei se ole tällaiseen seuraan nolo menijä kärrytkään perässä. 2 Gleneagle ja 6 Victory Zet ovat tyytyneet jo pitkään lähinnä seurailemaan ja niiden alustava pelikiinnostus on turhan korkealla. 14 Mentha on myytävistä se, jolla voisi olla eniten tulevaisuuden näkymiä, mutta hinta on asetettu aika kovaksi ja se tuo vaikeat kaksi pakkia.

Pelijakauma: Fakir Victory (56 %) on löydetty aivan oikein selkeäksi suosikiksi, mutta sen taustalla pelaajat ovat ainakin alustavasti usean hevosen osalta hieman hukassa. Victory Zet (17 %) on liikaa luotettu. Junior Magistrate (1 %) ei kuulu nollakerhoon ja Mr Looba Loobakin (3 %) on aivan liian vähän pelattu.

Juoksunkulku: Junior Magistrate lähtee vetämään joukkoa, mutta taustalta luulisi ainakin Fakir Victoryn tulevan ajoissa eteenpäin.