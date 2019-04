Ravivihje: Toto4 Kaustinen 11.4.2019

Suosikki: Toinen Toto4-kohde on pelillisesti oikein haastava suomenhevosten matala sarja, jossa hyvät neuvot ovat kalliita. Napataan paalulta suosikiksi 5 Hissun Feeniks, jolla on kropassaan luultavasti paljon enemmän vauhtia kuin mitä tällä kaudella on toistaiseksi nähty. Ori päätti viime kauden Varsakunkku-finaalin viitossijaan ja on hyvin todennäköisesti ottanut siitä askeleita eteenpäin, vaikka tämä kausi on alkanut kahdella hylkäyksellä. 5-vuotiaalla voisi olla potentiaalia 30-alitukseen ja sillä oltaisiin paalulta vahvoilla.

Haastajat: 13 Siron Peliltä riisuttiin viimeksi pitkästä aikaa kenkiä ja ruuna kulki raskaissa olosuhteissa laukkansa jälkeen tosi vahvasti. Uusi kuskikin saattoi piristää ja Niko Jokela jatkaa rattailla nytkin. Torstain balanssi on vielä auki, mutta voisi kuvitella, että hyvin toimineella ratkaisulla jatketaan, jos mahdollista.

14 Gillan napsi viime kaudella voittoja hyvään tahtiin ja polki parhaimmillaan 27-kyytiä täyden matkan. Niillä kyydeillä oltaisiin tässä luonnollisesti korkealla. Tamma on tauolta arvoitus valmentajalleenkin, mutta vireät hevoset tapaavat olla tauoiltaan heti hyviä.

Kolmikko 16 Temetrius, 12 Sillankorvan Uljas ja 11 Tuuliniemen Denis miehittivät tässä järjestyksessä kärkikolmikon Kaustisen lounaalla ja kunkin esitys oli oiva. Vastus on nyt kovempaa, muttei menestyksen tiellä jatkaminen yllätä minkään kohdalla. 9 Taajaninto oli samassa lähdössä pitkään pussissa ja kiri loppua siinä missä kärkikolmikkokin.

1 Pärttylin kyydit riittävät, mutta meno on lähes toivottoman epävarmaa. Ruunaan kohdistettu alustava pelikiinnostus on lähes mystisen suurta, sillä se on laukannut jo seitsemän kertaa putkeen, eikä se nyt ravillakaan ole mikään automaattinen menestyjä.

Yllättäjät: 3 Pofori aloitti Ylivieskassa varsin tasaisella esityksellä, mutta ratakin oli kysymysmerkkejä tuovan raskas. Ruuna terävöitynee, mutta toisaalta vastuskin kovenee viime kerrasta runsaasti. 4 Lintsari voitti toissa startin keulasta, mutta taipui Rovaniemellä aika pahoin. 10 Liinan Putte ailahteli viime kaudella hurjasti. Voitoissaan se kiri innokkaasti, mutta saattoi välillä heittää pyyhkeen totaalisesti kehään jo matkalla, kuten viimeisessäänkin. Tauolta ruuna on luonnollisesti iso arvoitus.

Pelijakauma: Haastava ja tasainen lähtö, jossa ei oteta kovasti kantaa ja käytetään suosiolla runsaasti rasteja. Pärttylin (20 %) alustava peliosuus on massiivisuudessaan järjetön.

Juoksunkulku: Juoksunkulku on totaalista arpomista, sillä paalulta ja muutenkin tosi moni hyvin todennäköisesti laukkaa.