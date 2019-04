Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 10.4.2019

Suomenhevosten kolmen kierroksen koitoksesta löytyy kaksi ylikerrointa, kun Veikkaus on nostanut Morisonin liian selväksi suosikiksi. Ykkösmerkkimmesaa hyvän viiden kertoimen, kun se olisi pelattavissa jo 4.17:n kertoimella. Arviomme oriin voitolle on 24%.Mikäli voitto lipeää kolmikon Morison, Rupeltaja ja Kopran Suhari ulkopuolelle, osuu pelivalinta. Arviomme sen osumiselle on 48% eli kertoimeksi muutettuna 2.08. Veikkauksen tarjous 2,35 on siis kelpo ylikerroin.Veikkaus ehti laskeakertoimen 7.70:sta 6.70:n, mutta kyseessä on edelleen ylikerroin, kun ruuna on pelattavissa kaikilla yli 6.25:n ylittävillä kertoimilla. Otamme sen pienellä mukaan peleihin.: Rupeltaja 5.00** Muu voittaja 2.35**Hazelhen Hermes 6.70*Kohteet sulkeutuvat kello 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.