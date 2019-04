Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 10.4.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 1 Copertino V.W. osoitti viime vuonna oikein vahvoja otteita, mutta ruunan tyyli ei aina ollut ihan priimaa. Toissa startissa se löi johtavan rinnalta selityksittä sittemmin 75-tasollakin voittaneen Dardanoksen. Tallitiedot tauolta ovat varsin positiivisia, joten voittokaan ei yllättäisi. Verkkaiselle lähtijälle paikka on kuitenkin pulmallinen, joten suurempaa luottoa siihen ei voi asettaa. Niin ikään kautensa avaava 10 Sergent d'Inverne osoitti sekin viime vuonna hyviä otteita. Taulussa näkyvät voitot tulivat selvällä marginaalilla johtavan rinnalta ja keulasta. Menestyminen on heti mahdollista.



Haastajat ja yllättäjät: Kun edellisten vireen yllä leijuu vielä kysymyksiä, on muillakin mahdollisuutensa. 4 Caloy aloitti Veijo Heiskasen tallista voitolla. Johtavan takaa viimeisellä takasuoralla toiselle radalle vaihtanut ruuna ratkaisi varmasti 12,6-lopetuksella. Vastus kovenee tuntuvasti, joten parantaakin pitää. Lähtönopeus takaa jälleen hyvät asemat. Lisa American poika 6 Kennedy on voittanut aina kun on koko matkan ravannut, mutta kovin usein näin ei ole vielä käynyt. Viimeksi 4-vuotias laukkasi johtopaikalta viimeisessä kurvissa. Ori vaikuttaa vielä kovin lapselliselta, mutta lahjoja on. Se meni jo viime toukokuussa keulasta 14,4 täyden matkan. Vähän pelatuista kiinnostavin on 5 Untouchable In, joka jäi viimeksi kaikki tallella pussiin johtavan taakse. Ravilla rivakasti avaava ruuna saa suotuisan juoksun nytkin. Kolmen voiton putken rakentanut 8 Key West Snapper on ottanut kaksi viimeisintä ykköstä johtavan rinnalta. 7 M.T.Nordic Spirit puristi uran avausvoittoon 2. sisältä kauden avauskisassa, mutta vaativammalla reissulla pärjääminen on vielä arvoitus. Ulkoa juoksu ei ehkä suju yhtä suoraviivaisesti kuin viimeksi. Silti mukaan.



Juoksunkulku: Caloy ja Untouchable In ovat ensi metreillä nopeimpia, ensin mainittu ottaa vetotyöt. M.T.Nordic Spirit ja ravatessaan myös Kennedy voivat tulla ajoissa kohti kärkeä. Copertino V.W. pyrkii nousemaan heti toiselle radalle.



Pelijakauma: Sergent d'Inverne (14%) on enemmän pelatuista edullisin. Kennedy (19%) ja M.T.Nordic Spirit (17%) ovat saaneet hieman liikaa kannatusta. Yllättäjistä Untouchable In (2%) on maistuva.



Ranking: A) 1, 10 B) 4, 6, 5, 8, 7 C) 11, 9, 3, 12 D) 2