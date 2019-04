Ravivihje: Toto64 Vermo 10.4.2019

Suosikki: 1 Nothing Else voitti Jyväskylän-starttinsa keulan kupeelta riskien esitysten päätteeksi. Teivossa ruuna pääsi johtopaikalle, mistä hevonen vastaili varmasti Jetman Luxin haasteeseen. Vermossa Nothing Else ei välttämättä pysty pitämään ykkösradalta johtopaikkaa, ja on todennäköistä, että ainakin yksi vastustaja ehtii edelle. Odotamme Nothing Elseltä paljon, kunhan hevonen välttää pussituksen. Se on erittäin kehityskelpoinen menijä, jolla on hyvä tulevaisuus edessään.

Haastajat: 9 Respect The Image kiersi Mikkelissä ykköseksi kaukaa 5. ulkoa. Vermossa ruuna teki asiallisen kirin 3. ulkoa ja meni oman ennätyksensä. Respect The Image on mennyt hienosti jo pitkään, ja tälläkin kertaa se nousee mukaan tototaistoon. Nopea 2 Westcoast Deimos katsoo aluksi keulat ja valitsee tämän jälkeen sopivan selän eteensä. Ori edelleen metsästää uran avausvoittoa, mutta tili on silti ehtinyt karttua mukavasti. Viisivuotias on nopeana lähtijänä päässyt usein hyviin asemiin ja seuraillut kärkiporukassa perille. Viime starteissa ei ole voiton suhteen jäänyt jossiteltavaa, kun ori on saanut tehdä oman juoksunsa 2. sisältä. 3 MAS Cory voitti Vermossa keulapaikalta helppoon tyyliin. Viimeksi ruuna haki johtopaikan, mutta juoksi lopulta 2. sisällä, mistä ruuna haastoi voittajan. MAS Cory avaa asiallisesti ja johtopaikalta se olisi mukana taistossa.

Yllättäjät: 7 Belgram Pinus nousi toissa kerralla varmasti kaksariin 3. ulkoa. Forssassa ori kokeili siipiään Pilvenmäki Special -karsinnassa, missä hevonen teki työt kolmannen radan veturina. Siihen nähden esitys oli positiivinen. Vaikka oppilas- ja kokelaslähdöissä usein sattuu ja tapahtuu, on vaikea uskoa että voitto lipeäisi edellä mainitun viisikon ulkopuolelle. Paussilta palaava 10 Keisari Kiltti, kärjen tuntumasta hyvään sijoitukseen tähtäävä 4 Callela Kickback ja epävarma mutta mukavasti vauhtia omaava 6 Crossifre Can tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Nothing Else (33%) käy varmaksi, kun rivin suurimmat suosikit ovat ylipelattuja. Ruuna jätetään siksikin piikiksi, kun maistuvaa varmistusmerkkiä ei ole tarjolla.

Juoksunkulku: Westcoast Deimos avaa johtoon ja päästää MAS Coryn eteensä.