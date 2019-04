Ravivihje: Toto5 Teivo 9.4.2019

Suosikki: 3 Ossian Totki on aloittanut uransa hienosti ja vaikuttaa hevoselta, jolla on tarvittaessa lahjoja pudottaa ennätyksiään nopeasti ja paljon. Ruuna on voittanut puolet starteistaan, mutta kaksi kertaa on tullut lähtölaukka, joten sen riski on nytkin tietysti olemassa. Valmentaja lisäsi alussa innokkaalle hevoselle viimeksi huput ja se auttoi ainakin silloin asteen. Ravilla kiihdyttäessään suosikki ei hevillä häviä.

Haastajat: 4 Apteekkari on tehnyt tasaisen varmaa työtä ja saa koko ajan lisää kyytiä. Ori on kohdannut suosikin kolmesti ja hävinnyt sille joka kerta. Viimeksi se starttasi 20 metriä taaempaa, mutta tappio tuli toissa kerralla samalta viivaltakin.

5 Aarolffin tulosrivistö on ailahteleva, mutta sijoitusten takana hyviä esityksiä on todellisuudessa useampi putkeen. Kouvolan kakkonen tuli pitkän vahvan kiertelyn päätteeksi ja viimeisissään ruuna on polkenut alun hankaluuksien jälkeen kirilenkit 26-kyytiä. Se on kovaa vauhtia tähän seuraan.

Yllättäjät: 7 Villieri malttoi Porissa pitkästä aikaa ravata ja palasi voittajaksi. Hyppy oli kyllä viimeksikin lopussa todella lähellä ja riski kasvaa selvästi nyt taas kun vastus on viime kertaa kovempaa. Tallikaveri 6 Petroff puristi Forssassa mukavasti johtavan rinnalta, mutta voitto olisi edelleen yllätys. 1 Helmen Eerika suoritti ihan näppärästi 4-vuotiaana. Valmentajaa ei valitettavasti tavoitettu, mutta voisi olettaa, että tamma on kehittynyt talven aikana. 2 Velaks onnistui voittamaan 4-vuotiaana, mutta tämä kausi on alkanut kankeasti.

Pelijakauma: Ossian Totki (53 %) on aika oikein pelattu selvä suosikki. Aarolffi (8 %) nostettaisiin aivan Apteekkarin (24 %) tuntumaan, joka puolestaan on alustavasti liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Ossian Totki ampaisee takamatkaltakin nopeasti joukon johtajaksi, mikäli käynnistyy ravilla. Jos se laukkaa, niin Velaks johtanee joukkoa ainakin aika pitkälle.