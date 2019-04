Ravivihjeet

Toto64 Eskilstuna 8.4.2019 – 91 123 euroa ekstraa

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 6 Winner Bac (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 11 Hipster (Lähtö 5, T64-2)

Päivän Pommi: 2 Velazquez Gar (Lähtö 4, T64-1)

Päivän Pommi 2: 4 Final Dream (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Toto64-1 1 Moses teki viime kauden loppuun hienoja esityksiä, ja se on tauoltakin oikea suosikki avauskohteeseen. Kuitenkaan sisäradalta ei taida irrota valmentaja Daniel Redénin ajamana heti keulaa, ja vastassa on muutama mielenkiintoinen vastustaja. 10 On Track Banditen on jännä pitkältä paussiltakin debytoidessaan Nicklas Westerholmin tallista. Oriilla on kykyjä reippaasti ylöspäin sarjoissaan myös. Taukohevosten taustalla 2 Velasquez Gar on jäämässä liian pienelle huomiolle. Se on ollut epäonninen viime starteissa ja omaa myös oikeanlaisen kapasiteetin. 6 One To Beat, 9 Leonardo Vici ja 11 Global Thunder ovat myös mielenkiintoisia tänään.

A) 1 B) 10, 2, 6, 9, 11, 7 C) 4, 3, 5, 8 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1, 10, 2 Suuri: 1, 10, 2



Toto64-2 4 Mama America on mainiossa vedossa ja hyvällä paikalla, mutta tehtävä ei ole helppo. Myös eturivin 5 Frequency AM sekä 3 Sissy Face ovat näyttäneet hyvää virettä ja avaavat vauhdilla. Paras hevonen voi silti olla takarivin 11 Hipster, joka jäi viimeksi pussiin ja meni viime kaudella 12-aikoja hyvännäköisellä tyylillä. Jälkimmäisen rattailla on suomalainen mutta pitkään Roger Walmannilla Ruotsissa työskennellyt Tino Ärling.

A) 4, 11 B) 5, 3, 12 C) 10, 6, 8, 2, 9, 1, 12, 7 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 4, 11



Toto64-3 Ehkä peliprosenttejaan tasaisempi lähtö, jossa suosikki 5 U.Bergs Svante toki aloitti kahden kuukauden paussilta upeasti. Se avaakin lujaa ja poisjäänti paransi osakkeita, mutta 1 Blytung AM ja 7 On The Line ovat myös mainiossa vedossa. Lisäksi koko loppuporukka on jäänyt vähille merkeille, vaikka joukossa on monta tosi vähän pelattua kiinnostavaa pelihevosta, mm. 2 Hercules T., 8 Sethmichael Blanche, 9 Canappealformore ja 10 Andthedanceisover.

A) 5, 1 B) 7, 8, 10, 9, 2, 4, 6 C) - IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 1 Suuri: 5, 1, 7



Toto64-5 Pankkiehdokkaan 6 Winner Bacin paikkakin parani, kun sisäradalta jäi hevonen pois. Suosikki on ollut niin vakuuttava, että sopivassa seurassa se hoitaa kyllä homman, ellei laukkaa, kuten joskus on tapahtunut. Viime esityksissä hyvää on ollut varma tyylikin, eikä taivaalla ole isoja pilviä. 3 Evander AM taisi laukata loppusuoralle tultaessa voittonsa viimeksi. Jos suosikit eivät onnistu, jättiyllättäjän nimi voisi olla 4 Robin Razz Trot, joka jäi viimeksi pussiin.

A) 6 B) 3, 5, 8, 9, 10, 4, 11, 7 C) 2, 12 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6 Suuri: 6



Toto64-6 1 Reigning Moni olisi muulta lähtöpaikalta turvallisempi pelikohde. Kuinka käy kiihdytyksessä, kun ulkopuolella on kovia avaajia, mm. 6 Brothers In Arms. 4 Final Dream on esittänyt jo mainiota virettä tällä kaudella, toisin kuin pahimmat vastustajat, ja se on hyvältä paikaltaan mainio pelihevonen. 3 New Steel avaa myös lujaa ja on parhaimmillaan riittävä näissä kisoissa. 8 Largo samoin, mutta sillä lähtöpaikka syö osakkeita. 2 Talassio ja 7 Scarpia eivät liioin ole ulkona, jos juoksut onnistuisivat.

A) 1, 3 B) 4, 6, 8, 2, 7 C) 5, 9, 10 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 3, 4 Suuri: 1, 3, 4



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 10, 2

Toto64-2: 11

Toto64-3: 5, 1

Toto64-4: 7, 3, 5, 8, 4

Toto64-5: 6

Toto64-6: 1, 3, 4

Hinta: 9,00 €



Hinta: 9,00 €



Suuri

Toto64-1: 1, 10, 2

Toto64-2: 4, 11

Toto64-3: 5, 1, 7

Toto64-4: 7, 3, 5, 8, 4

Toto64-5: 6

Toto64-6: 1, 3, 4

Hinta: 27,00 €



Hinta: 27,00 €

Kuusi oikein -potissa ovat nyt siis perjantaina jakamatta jääneet 91123 euroa bonusta. Tehtävä ei ole yksioikoinen, ja esimerkiksi varmojen valinnassa on haastetta. Viitoskohteenon kuitenkin lähellä onnistua, ja siinä voisi olla pitävä pankki.Illan jackpotia on sopivan kova pähkinä, ja odotettavissa on täysosuman nappaaville kunnon tili. Pankit ovat lähes kateissa, ja tällaisilla kierroksilla monesta ykkössuosikista tulee hieman tekemällä tehtyinä isoja suosikkeja. Vaihtoehtoina on kierrättää vaikkapa hajotussysteemeissä maistuvimpia ideahevosia ja myös suuria suosikkeja vaikkapa niin, ettei niistä useampi kuin korkeintaan 1-2 voita. Kimppapelaaminen on myös mainio vaihtoehto. Tai sitten voi vain luottaa vihjeen pankkiin eli laittaa parhaan varman Winner Bacin yksin lapulle ja täytellä muihin kohteisiin maistuvia ideamerkkejä.ajettiin viimeksi 10000 kruunun ykkösen niin sanottu pistelähtö rutiinin takia. Tärkein informaatio kisasta oli kuitenkin, että ruuna käyttäytyi tosi varmasti, kun aiemmin laukkaherkkyys on ollut peikkona. Jo edellisessä juoksussaanhanajamana Winner Bac meni ravia ja tykitti omaa vauhtiaan kärkeen Solvallan loppusuoralla T86-lähdössä. Nyt vastus ja paikka ovat sopivat. Samalta radalta ruuna ainakin viimeksi pääsi varmasti liikkeelle, ja se kierteli alun reippaasta vauhdista välittämättä kolmatta ensimmäisen kaarteen ja takasuoralla keulaan hoitaakseen lopun ylivoimaiseen tyyliin. Helmikuussa Solvallassa Winner Bac jäi voimissaan pussiin. Sitä seurasi kaksi laukkaa loppukirivaiheessa, joissa kummassakin tulossa olisi ollut jonkinlaista menestystä. Winner Bacin pelaaminen on siis jännää hommaa, mutta viime esitysten perusteella se taitaa kyllä hoitaa tämänkin tehtävän kunnialla ja on illan paras pankki.Suomalaislähtöisenohjastamaon lähellä onnistua tänään oppilaslähdössä. Eturivissä on pari hyvää vastustajaaja, mutta noille kahdelle voi tulla kiistaa keulasta. Kumpikin eturivin pelihevonen lähtee lujaa. Lisäksi eturivissä on vielä hyvävireinen, joka voitti toissakerralla johtavan rinnaltakin, joten eiköhän mainittujen kesken saada kisaan vauhtia aikaiseksi? 11 Hipster on niin hyvä hevonen, että se voi voittaa tämän kisan ilman apujakin. Viimeksi niin ikään Eskilstunassa Hipster jäi pussiin ja edellisessään viime syksynä se teki huiman volttiajan 12,8 ylivoimaisen Mellby Euphorian takana. Nyt meno varmasti tihenee Hipsterin saatua startin alle, ja tänään saatetaan taas esimerkiksi riisua kenkiä, mikä on aiemmin ollut plussaa.Avauskohteessa haiskahtaa heti yllätyksen mahdollisuudelta. Suosikkituskin saa keulaa pidettyä alussa ja sen kova haastajaon hankalalla paikalla takarivissä.avaa hyvin, ja se on jäämässä turhan alhaiseen peliosuuteen, viisi prosenttia, ainakin aluksi. Velazquez Garin kaksi tuoreinta esitystä ovat menneet aivan pipariksi, kun ruuna on joutunut sekä voltista että autolähdössä pakittamaan hännille. Tänään tulee kuskin parannus edelliseen starttiin verrattuna, kun isävaihtuu poikaansa,. Kengittä Velazquez Gar voisi olla vieläkin terävämpi esimerkiksi kiihdytyksessä, ja kannattaakin tarkkailla, tuleeko varustemuutoksia.Päätöskohteen suosikkion kova hevonen, mutta sisäradan lähtöpaikka, talvitauko ja valmentajaitse rattailla aiheuttavat hieman kysymysmerkkejä. Ori ryysää viime kaudella nähdyn perusteella lujaa liikkeelle, mutta ulkopuolella on muita kovia avaajia, eikä keulapaikka irtoa automaattisesti. Eskilstunassa lisäksi sisärata ei ole paras paikka lähteä auton takaa. Muiden muassajaavaavat tosi lujaa, puhumattakaan tauolta palaavasta, joka on parhaina päivinään hirmuinen raketti. Mainituista Final Dream on selvästi vähiten pelattu, vaikka sillä on melkein paras paikka sekä mainiot näytöt kauden kahdesta ensimmäisestä juoksusta, kun muut kolme siis palaavat talvitauolta. Final Dream kiersi viimeksi puolimatkassa johtavan rinnalle startattuaan numerolla 12. Se taisteli maaliin saakka hyvin keulan Give Me Teniä vastaan ja piti mm. helposti selässään liftaneen Andy Pandy Onen takanaan. Kevätkauden avausstartissaan Final Dream starttasi myös takarivistä, sai myöhään kiritilaa ja tuli tosi terävästi lopun.7 Nelson Vingboons/Tino Ärling8 Phoenix Photo/Marcus Sundberg (Karl Aikio)3 Ganga Bae/Jorma Kontio4 Balanced Rudder/Jorma Kontio5 Lisa Sånna/Pasi Aikio8 Etienne Lascaux/Mattias Djuse (Pirjetta Laakso)4 Madronjo/Kai Jussila11 Hipster/Tino Ärling7 On The Line/Jorma Kontio5 Worn Out/Jorma Kontio8 Sjöskogs Baloo (FI)/Jan Söderström3 Tove Vingboons/Tino Ärling4 Västerbo Kattla/Kai Jussila