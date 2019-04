Ravivihje: Toto65 Magic Monday 8.4.2019 – 39 990 euron jackpot

Suosikki: 1 Eeti kilpailee tämän kauden osalta hurjalla statistiikalla. Ori juoksi viimeksi Seinäjoella 2. ulkona, mistä se pääsi viimeisellä takasuoralla etenemään sujuvasti toista rataa pitkin. Voittotaistelun hevonen käänsi helposti itselleen edulliseksi. Alla oli pitkähkö starttiväli, jonka aikana ori jäi kerran poiskin. Esitys tuskin on ainakaan huonompi kuin viimeksi, joten oritta pitää odottaa sopivassa tehtävässä korkealle. Se ei pysty pitämään johtopaikkaa hallussaan, mutta pienessä lähdössä pussitusriski on selvästi normaalia matalampi radalla, missä on loppusuoran ohituskaista käytössä.

Haastajat/yllättäjt: 4 Aronin Muisto tähtää hyvänä avaajana keulaan, mistä se pystyisi heittämään haasteen suosikille. Seinäjoella Aronin Muisto oli johtavan rinnalta sijoitustaan parempi ja sai toisen startin koneeseen tauon jälkeen. 6 Elias Juonetar oli Kouvolassa tasainen löydettyään sisäradalta vapaata. Teivossa tasaisesti auton takaa matkaan lähtevä tamma kiersi 6. ulkoa ykköseksi. 2 Viano laukkasi viimeksi kiihdytyssuoralla, mutta teki jatkossa positiivisen suorituksen. Autolähtö sopii ohjastajan mukaan paremmpin ja tamma pääsee tarvittaessa hyvin liikkeelle. 3 Huvin Viku kamppaili Seinäjoella keulasta viidenneksi. Ori kilpaili viime kaudella hyvällä startistiikalla ja on tauluaan vaarallisempi. Voitto on todennäköisesti liikaa vaadittu, kun huippukuntoon on vielä matkaa jonkin verran. 8 Komento ailahtelee ja pystyy oikeana päivänään paljoon. Vermossa tamma ei saanut mahdollisuutta sisäratajuoksulla.

Pelijakauma: Eeti (80%) on rajusti pelattu, mutta kelpaa osuvana merkkinä pienimpiin kuitteihin varmaksi. Suuremmassa systeemissä annamme yllätykselle mahdollisuuden varmistamalla suosikin.

Juoksunkulku: Radoilta 2,3 ja 4 avataan terävimmin. Aronin Muisto hakenee johtopaikan Vianolta.