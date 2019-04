Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 7.4.2019

Suosikki: Pari todella mielenkiintoista taukohevosta sekoittaa pakkaa toisessa Toto4-kohteessa, mutta nostetaan säännöllisemmin startanneet rankingin kärkipäähän. 6 Pam Hallover on napsinut voittoja läpi talven. Viime aikoina on nähty outoa ailahtelua, mutta lähdötkin ovat olleet tasokkaita. Viimeksi ruuna taipui Teivo GP-karsinnassa johtavan rinnalta, mutta siellä ei tainnut rataolosuhdekaan sopia. Uusi kuski tuskin tuo ongelmia ja tien pitäisi viedä keulaan.

Haastajat: 11 Johnny Flamen voittokulku on tauonnut, mutta hevonen on ollut viimeisissäänkin kovissa lähdöissä edelleen hyvällä tasolla. Viime kerran lopun vinouden jälkeen hevosta on hoidettu ja eiköhän se murhe ole selätetty. Lappeessa on tuskaista ehtiä takaa, joten rata-arvonta oli haastajalle hyvin murheellinen ja laskee odotuksia.

2 Lonely Rider omaa paljon kykyjä voittosummaansa nähden, mutta ura on edennyt kovasti ailahdellen. Ruuna aloittaa nyt uusista käsistä ja pitkältä tauolta. Valmentajan odotukset ovat varovaisen positiiviset ja otetaan vauhdikas hevonen heti peleihin.

1 Aira Cloc on menestynyt Toto75-tasollakin, mutta viime kausi oli mallia vaisu. Valmentajan mukaan ongelmat kuitenkin lopulta paikallistettiin ja hyvän talvitreenin jälkeen on odotuksia paremmasta.

Yllättäjät: Yllättäjissäkin on potentiaalia. 8 Ready Press juoksee pitkästä aikaa kengittä ja jenkeillä. Yleensä se on tiennyt selvää parannusta, mutta paikka on toki paha. 5 Easy Ride tuli Jokimaalla tasokkaassa lähdössä pussissa maaliin ja on selvässä nousussa. 7 Racehill Victory piti Forssan ylivauhtisessa mukavasti vauhtinsa, vaikka juoksu meni vaikean kautta.

Pelijakauma: Vaikea lähtö arvioitavaksi, kun parikin kovaa palaa tauolta. Aira Clocin aukinainen balanssikin tuo haastetta. Arvioidaan lähtö aika neutraalisti, mutta Lonely Rideria (13 %) nyt voi luokkansa puolesta nostaa hieman.

Juoksunkulku: Kovia avaajia riittää. Aira Cloc palaa tauolta, joten sille voisi kelvata Pam Halloverin selkä, eikä se välttämättä pysty sille vastaamaan, vaikka haluaisikin. Racehill Victory saattaa myös sekoittaa kiihdytystä.